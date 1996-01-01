Установлена расчетная цена квадратного метра

Распоряжением мэра Хабаровска установлена цена одного квадратного метра площади жилого помещения на III квартал.

Как сообщили в администрации города, средняя расчетная цена 1 кв. метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета возможности его приобретения гражданином за счет собственных средств, на III квартал 2006 года установлена в размере 28,9 тыс. руб.