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Почему подорожал Интернет?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За разговорами о повышении цен на IP-телефонию и мобильную связь осталась практически незамеченной другая неприятная новость: в течение июля практически все альтернативные операторы Интернет повысили цены на коммутируемый доступ, так называемый dial-up. Причем, не на 15-25%, а в 2-2,5 раза, до 25-30 руб. в час. Так что теперь, учитывая пропускную способность телефонных линий, единицы информации, полученные через dial-up и DSL, практически сравнялись по стоимости.

Между тем винить провайдеров услуг Интернет в произошедшем, было бы ошибкой. Ведь весь образовавшийся "приварок" они теперь по перерасчетам передают телефонным компаниям, к АТС которых подключены наши с вами телефоны.

Согласно официальной информации, еще с 1 января 2006 г. в России вступил в действие ряд подзаконных актов к закону "О связи", которые существенно изменили систему взаиморасчетов между операторами связи. И даже ввели новые услуги, одной из которых - инициирование вызова - и обязаны повышением все пользователи электронных услуг связи, а более всего dial-up.

Суть услуги очень проста. Ваш телефон подключен к АТС одной из телефонных компаний - Дальсвязи, "НТК", "Дальтелеком" и проч. И теперь, если вы по карточке соединяетесь, через dial-up с провайдером Интернет, например, узлом компании "СиТел", то "СиТел" обязан заплатить вашей телефонной компании некую сумму за каждую минуту, проведенную вами в Интернете. За то, что эта телефонная компания "пропускает" ваш звонок к серверу оператора Интернет.

Идея на самом деле справедливая - каждый промежуточный оператор связи должен участвовать в дележе абонентских денег. Но примерно 80% дальневосточного рынка фиксированной связи контролирует сегодня компания Дальсвязь. И на нее волей-неволей вынуждены равняться все ее конкуренты.

Законом, правда, для таких "существенных операторов связи" предусмотрен в данном случае особый порядок ценообразования. Назначая цены, они не могут выходить за рамки отведенного им коридора. У "Дальсвязи", например, инициирование вызова может стоить от 7 до 27 коп. за минуту. Но, если можно 27, то зачем ставить меньше?

По примеру "Дальсвязи" примерно на том же уровне утвердили свои расценки за "инициирование вызова" и другие телефонные компании. Для полноты картины остается умножить 27 коп. на 60 мин. и прибавить к прежней стоимости в 12 руб. Получается около 28 руб. за час. Так что если сегодня оператор Интернет предлагает цены ниже этой суммы, то либо он жертвует частью прибыли, либо...

Можно ли как-то заставить телефонные компании снизить цены? Администрация края, обеспокоенная ситуацией, по словам руководителя департамента связи и информации Анатолия ЩУРОВА, готовит сейчас проекты писем в адрес Министерства по информационным технологиям и связи РФ и Федеральной службы по тарифам. Предлагается включить в состав комиссии, которая рассматривает тарифы операторов услуги связи, представителя субъекта Федерации. Если не с правом решающего, то хотя бы с совещательным голосом. Услышат ли?

Почему телефонные компании так высоко забрали ценовую планку? Думается, они очень заинтересованы в переходе абонентов на быстрый Интернет. Для пользователя он гораздо комфортнее dial-up, и этой своей комфортностью, по сути, провоцирует получение больших объемов информации. Особенно это касается молодежи, которая с удовольствие качает и музыку и видео за родительские деньги.

Очевидно, что за быстрым Интернетом будущее. Ведь он за счет скорости позволяет воспользоваться и множеством дополнительных услуг. Таких, например, как IP-телевидение. Плохо другое: абонент, решивший подключить DSL, вынужден пользоваться услугами только той телефонной компании, к АТС которой подключен его телефон. В противном случае ему придется платить не только за установку и инсталляцию оборудования, но и за прокладку кабеля от сети другого оператора до своей квартиры.

Отсутствие конкуренции объясняет громадный разброс цен за подключение быстрого Интернета в разных компаниях - примерно от 2 до 8 тыс. руб. Правда, стоимость сверхлимитного внешнего трафика у всех примерно одинакова: на уровне 1,7 тыс. руб. за гигабайт.

И все-таки как минимум одна альтернатива монополии телефонных компаний у пользователей Интернет сегодня есть. Это: компании кабельного телевидения, сети которых вполне можно использовать как для передачи видео, так и для передачи данных. Не случайно и программа "Электронное Приморье" предусматривает, по крайней мере, во Владивостоке, строительство широкополосной сети универсального назначения. Сеть эта, охватывающая оптоволоконным кабелем весь Владивосток, уже существует. Сейчас ее оператор "ОТВ-Прим" подключает к ней абонентов кабельного телевидения и тестирует одновременные с ТВ подключения к Интернет. Тормозит ситуацию, по словам Анатолия Щурова, "бюрократический процесс получения различных разрешений и лицензий в федеральных агентствах и министерствах. Когда мы их получим, государственная сеть, я уверен, сможет предложить своим абонентам цены на Интернет ниже тех, которые сегодня предлагают телефонные компании".

А вот компания "Подряд" уже предлагает своим телевизионным абонентам подключение к Интернет. Правда, пока только в двух районах Владивостока: ул. Некрасовская - Народный пр-т и на мысе Чуркина.

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