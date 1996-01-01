Из Таиланда вернулась владивостокская делегация руководителей и менеджеров турфирм приморской столицы, представителей городской администрации и журналистов. Среди ее участников был почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН.

Как рассказал глава делегации, зав. отделом по туризму Управления внешних связей администрации Владивостока Сергей РЫБНИКОВ, наши туристы недостаточно информированы обо всех возможностях для отдыха в этой стране. Именно поэтому мы и поддержали инициативу тайской туристической компании Eunice Travel организовать ознакомительную поездку на север Таиланда.

Участники делегации встретились с представителями турбизнеса, оценили инфраструктуру, проинспектировали ряд гостиничных комплексов и курортов и познакомились с достопримечательностями, открыв для себя новые грани Королевства Таиланд". Репортаж о поездке читайте в следующем номере "ЗР".