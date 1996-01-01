Стоимость квадратного метра выросла в июне всего на 1,13%

Первый летний месяц не принес сюрпризов на хабаровский рынок недвижимости. Как и предполагалось, стоимость среднего квадратного метра выросла незначительно, в среднем на 1,13%, хотя специалисты прогнозировали более низкий темп.

В целом во втором квартале стоимость квадратного метра ежемесячно росла в среднем на 0,55% (в первом квартале на 2,6%), а в течение полугода средний месячный прирост цены составил 1,58%. Такой темп лишь инфляцией объяснить невозможно.

Повышенную активность в июне, как и вообще с начала года (по сравнению со средними показателями всех лет наблюдения хабаровского вторичного рынка жилья), можно объяснить нынешней ситуацией на рынке кредитов. Процентные ставки снижаются, условия выдачи кредитов смягчаются, сроки погашения увеличиваются. Это позволяет большему числу нуждающихся в жилье людей выходить на рынок недвижимости со своими запросами на благоустроенное жилье.

Стоит учесть, что принятие закона о долевом строительстве и поправок к нему отшатнуло некоторую часть потенциальных клиентов от долевого строительства. Все это увеличивает спрос на вторичном рынке жилья, который и раньше значительно превышал предложение. Как следствие - рост цен.

В первый летний месяц наиболее заметно выросла цена квадратного метра у хрущевок в районе средней отдаленности, ближе к центру и на окраине. Незначительно подорожали квартиры улучшенной планировки на окраине и новой планировки в районе средней отдаленности. В центре произошло едва заметное увеличение цен на квартиры новой планировки и у сталинок. В остальных сегментах рынка в июне наблюдалось только снижение цены среднего квадратного метра.

Рост цен был отмечен на жилье с наиболее дешевым квадратным метром. Это лишний раз подтверждает, что потребность у населения преобладает пока не в элитарном жилье, а в самом обычном, что подешевле.

Наиболее выгодными для покупки в июне были квартиры улучшенной и новой планировки на окраине и хрущевки в районе средней отдаленности. Самый дешевый квадратный метр в июне оказался у двухкомнатной квартиры в Трамвайном проезде - $281,25. У основного же количества квартир стоимость 1 кв. метра начинается от $533.

Наиболее дорогие квадратные метры как обычно в центре города. Средние цены у квартир различных планировок здесь не опускаются ниже $1200. Хотя надо быть справедливыми, встречаются и квартиры с ценой 1 кв. м ниже $1000, но это в основном четырех-, пяти- и трехкомнатные квартиры. Самый дорогой квадратный метр в центре в трехкомнатной сталинке (78,4 кв.м) на площади Ленина - $3214,29.

Поднялись цены на однокомнатные квартиры в центре на 6%, в районе престижности ближе к центру на 3%. В то же время на двух- и трехкомнатные квартиры наблюдалось снижение цен во всех районах престижности кроме окраин, где эти квартиры несколько выросли в цене на 6%. Причем наиболее заметно было снижение цен на двухкомнатные квартиры в районе ближе к центру и средней отдаленности. Надо заметить также, что район престижности средней отдаленности в июне стал главным тормозом роста цен на квартиры. Здесь цены предложения заметно снизились по всем типам квартир: 12% - двухкомнатные, 11% - однокомнатные, 1% - трехкомнатные.

Такая динамика цен говорит также о том, что цены на двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Хабаровска до этого были завышены и не соответствовали реалиям дня. Да и сегодня эта проблема остается актуальной.

В структуре предложения жилья в июне наблюдались симптоматичные изменения. Процент квартир новой планировки предлагаемых на продажу несколько сократился. При этом вырос процент квартир улучшенной планировки.

Исходя из анализа структуры предложения и динамики цен, можно предположить, что в ближайшее время продолжится в большей степени, чем в других сегментах рынка, рост цен на однокомнатные, все типы квартир на окраинах и на квартиры новой планировки во всех районах престижности.

Что касается стоимости квадратного метра как основного показателя рынка недвижимости, то, скорее всего, рост в июле продолжится на традиционную для летнего периода величину около 1% или менее. Таким образом, к концу месяца можно ожидать увеличение стоимости среднего квадратного метра на вторичном рынке жилья Хабаровска до величины $1066- $1076.