Фонтаны, канализация, и медицинский центр

75-летний юбилей Комсомольск-на-Амуре намерен встретить вводом в эксплуатацию новых объектов в социальной и спортивной сферах.

Ко Дню города строители должны сдать спортивно-оздоровительный комплекс. Как ранее сообщал "ЗР", сметная стоимость спортивного комплекса составляет 80 млн руб. Площадь перед Дворцом культуры и спорта судостроителей, неподалеку от администрации города, тоже ожидают кардинальные архитектурные изменения.

Сметы по строительству этих объектов утверждались с расчетом на финансовую помощь из федерального бюджета в размере около 230 млн руб. Но, как стало известно, столичные власти на соответствующее письмо правительства Хабаровского края и депутата Госдумы Вячеслава ШПОРТА ответили отказом. Денег на благоустройство города Юности к юбилею Москва не даст. Хотя сумма, небольшая по федеральным меркам, но существенная для городского и краевого бюджетов, могла бы внести коррективы в планируемое преображение города.

Однако, как сообщил советник главы Комсомольска Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, никаких сокращений количественной и качественной подготовки к 75-летию не предвидится. Мэр Комсомольска Владимир МИХАЛЕВ заверил горожан: все, что намечено, будет выполнено в срок. Сегодня ведется активная работа с городскими предприятиями разной формы собственности, которые, уверены в администрации, обязательно откликнутся и помогут в финансировании социально значимых объектов. То есть помимо обязательной "ренты" на проведение праздничных мероприятий хозяйствующие субъекты внесут посильный вклад и в строительство социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре.

Дополнительные расходы ожидают и городскую казну. В любом случае, заключил Иван Лаврентьев, власти Комсомольска-на-Амуре примут все меры для своевременной сдачи в срок всех намеченных объектов.

Начался ремонт площади Ленина, заканчиваются проектные работы по капитальному ремонту площади памятника первостроителям на набережной Амура. Здесь частично заменят плитку у основания памятника, сама же площадь будет выложена брусчаткой. Проект по реконструкции площади у Дворца судостроителей уже утвержден, как и подрядчик на эти работы. Кроме двух каскадных фонтанов с подсветкой ожидается замена асфальта на брусчатку, устройство газонов, строительство специальной площадки для парковки машин, которые сегодня "причаливают" на площади хаотично, несмотря на запретительные знаки. Сама площадь по проекту для проезда авто будет закрыта и перегорожена соответствующими архитектурными украшениями. Стоянка будет вынесена на отдельное место.

Раздолье автолюбителям будет в другом месте - на въезде в Комсомольск с Орловского шоссе. Проект этого объекта должен быть сдан 1 августа, после чего незамедлительно начнутся работы по реконструкции. Они предполагают расширить полотно с 8 до 15 метров (четырехполосное движение, двухсторонний тротуар для пешеходов - отдельно), установку освещения. Участок супертрассы - 1300 метров от площади Володарского.

Что же касается других объектов, планируемых как юбилейные, то полным ходом идет реконструкция ледового дворца "Металлург" (сейчас утепляют фасад и меняют трубы охлаждения), к сдаче в эксплуатацию в июле готовится центральная городская канализационно-насосная станция, ведутся подготовительные работы по закладке фундамента под пристройку к главному корпусу противотуберкулезного диспансера. В хирургическом блоке городской больницы №7 сегодня приступают к сантехническим и монтажным работам, начинается обшивка фасада.

В 2007 году в Комсомольске-на-Амуре развернется строительство медицинского диагностического центра, который сможет принимать порядка 370 пациентов в день. Детали проекта 21 июня обсудили на месте будущего строительства губернатор края Виктор ИШАЕВ, краевые министры, представители администрации Комсомольска-на-Амуре. Визит губернатора в город Юности начался с осмотра площадки.

Досье Четырехэтажное медицинское учреждение общей площадью более 5300 кв. м появится в районе городской больницы № 7. Финансирование строительства берет на себя краевой бюджет.

В ходе обсуждения проекта Виктор Ишаев заметил, что диагностический центр должен соответствовать самым высоким требованиям, и дал поручения перепланировать здание для улучшения его внешнего вида и удобства для посетителей. Новый медицинский центр в Комсомольске-на-Амуре войдет в перечень объектов краевого значения. Губернатор намерен постоянно курировать ход его строительства.

Делегация правительства края посетила также трехэтажное здание операционного блока хирургического корпуса больницы № 7, которое находится на завершающей стадии строительства.

Досье Сметная стоимость этого проекта - 170,6 млн руб. В блоке будет установлено хирургическое оборудование на сумму 77,4 млн руб. В настоящее время в здании идут отделочные работы. Генподрядчик строительства "Дальспецстрой" обещает сдать объект в октябре текущего года.

"Появление в городе Юности нового операционного блока и диагностического центра послужит укреплению системы здравоохранения края, в частности, позволит вести качественную диагностику с целью выявления и лечения заболеваний на ранних стадиях", - отметил по итогам поездки Виктор Ишаев. А на реплики: не увеличится ли финансирование объектов, ответил, дескать, надо и самим учиться зарабатывать на благоустройство. Однако тут же добавил: "Рассмотрим вопрос".

Возвращаясь к московскому отказу в финансовой помощи Комсомольску, отметим, что, по словам Ивана Лаврентьева, лоббирование интересов комсомольчан в столице будет продолжено как усилиями депутатов Госдумы, так и членами правительства Хабаровского края.