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В отпуск - с дешевым роумингом!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Региональное управление Дальневосточного региона ОАО "ВымпелКом" объявляет о снижении с 1 июля по 31 сентября 2006 года стоимости на услуги роуминга для абонентов "Билайн" в сети ОАО "Новая Телефонная Компания" на территории Приморского края.

До конца сентября, находясь в роуминге на территории Приморского края, абоненты "Билайна" смогут оплачивать звонки по специальным тарифам. Одним из главных преимуществ данного предложения является сниженная цена на все входящие вызовы с телефонов "Билайна" и НТК, а именно 70 коп. с учетом НДС.

Снижение стоимости услуг в сети НТК для абонентов "Билайна" на территории Приморья - результат эффективного взаимодействия между ОАО "ВымпелКом" и ОАО "Новая Телефонная Компания". "Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно на всей территории Российской Федерации, даже в тех регионах, где "ВымпелКом" как оператор сотовой связи отсутствует в силу объективных обстоятельств", - прокомментировал инициативу оператора коммерческий директор в Дальневосточном регионе Андрей ЕРЕМИЧЕВ.

В период летних отпусков Приморье - самое популярное место отдыха дальневосточников. Известно, что уже многие годы излюбленными местами отдыха являются такие живописные уголки Приморского края, как бухты Шипалово, Ливадия, Ольга, Золотой Рог и многие другие. Отдыхая на побережье Японского моря, жители Дальнего Востока смогут по достоинству оценить данное предложение.

Досье

В группу компаний "ВымпелКом" (торговые марки "Билайн"/Beeline) входят операторы сотовой связи, предоставляющие, свои услуги в России, Казахстане, и недавно приобретенные операторы сотовой связи в Украине, Таджикистане и Узбекистане. Лицензии компании на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на которой проживает около 232 млн человек. Географическое покрытие сети включает 77 регионов России (136,5 млн человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана. ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции ОАО "ВымпелКом" котируются на NYSE под символом VIP.
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