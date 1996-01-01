В отпуск - с дешевым роумингом!

Региональное управление Дальневосточного региона ОАО "ВымпелКом" объявляет о снижении с 1 июля по 31 сентября 2006 года стоимости на услуги роуминга для абонентов "Билайн" в сети ОАО "Новая Телефонная Компания" на территории Приморского края.

До конца сентября, находясь в роуминге на территории Приморского края, абоненты "Билайна" смогут оплачивать звонки по специальным тарифам. Одним из главных преимуществ данного предложения является сниженная цена на все входящие вызовы с телефонов "Билайна" и НТК, а именно 70 коп. с учетом НДС.

Снижение стоимости услуг в сети НТК для абонентов "Билайна" на территории Приморья - результат эффективного взаимодействия между ОАО "ВымпелКом" и ОАО "Новая Телефонная Компания". "Мы стремимся к тому, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно на всей территории Российской Федерации, даже в тех регионах, где "ВымпелКом" как оператор сотовой связи отсутствует в силу объективных обстоятельств", - прокомментировал инициативу оператора коммерческий директор в Дальневосточном регионе Андрей ЕРЕМИЧЕВ.

В период летних отпусков Приморье - самое популярное место отдыха дальневосточников. Известно, что уже многие годы излюбленными местами отдыха являются такие живописные уголки Приморского края, как бухты Шипалово, Ливадия, Ольга, Золотой Рог и многие другие. Отдыхая на побережье Японского моря, жители Дальнего Востока смогут по достоинству оценить данное предложение.