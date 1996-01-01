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Ипотечный десант в Комсомольске

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

20 июля в Комсомольске-на-Амуре открылся филиал ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство".

Досье

Агентство работает на территории Хабаровского края уже полтора года, предоставляя займы населению для улучшения жилищных условий. Также оно финансирует строительство нового жилья. Основная цель агентства - содействовать реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Сегодня, по словам директора агентства Марии МЕДВЕДЕВОЙ, оно занимает около 40% всего рынка ипотечного кредитования в крае. О популярности предприятия может свидетельствовать то, что за последние полгода услугами агентства воспользовались 200 хабаровчан. Существенное значение имеет тот факт, что гарантии по заимствованиям предоставляет правительство РФ, а 96% акций ОАО принадлежит краю. Важна для потребителей простая и удобная схема расчетов - жилье сразу оформляется в собственность, расплачиваются за него потом в течение нескольких лет. Консультацию в агентстве можно получить бесплатно. 11-14% годовых - такие условия готово предложить своим клиентам в Комсомольске-на-Амуре Хабаровское краевое ипотечное агентство.

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