Застройку района обсудят публично

Публичные слушания по проекту застройки Хабаровска в районе ДальНИИ сельского хозяйства пройдут в краевом центре.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в этом районе планируется строительство жилых зданий переменной этажности - от 3 до 5 этажей, коттеджей, детского спортивного комплекса, где смогут заниматься до 250 детей. На "красной" линии улицы Краснодарской предлагается строительство торгового комплекса, а также помещений административно-бытового обслуживания населения. Кроме того, спланированы подземные парковки и открытые гостевые стоянки.

В связи с перспективой застройки администрация города приглашает хабаровчан, проживающих на улице Краснодарской, и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также лиц, чьи законные интересы могут быть нарушены в ходе строительства, принять участие в обсуждении проекта. Публичные слушания состоятся 25 августа 2006 года в 18.00 в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.