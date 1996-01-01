Меньше бочек, больше кег

В Хабаровске можно найти квас не только местного производства, но завезенный из ЕАО и Приморья. И доля кваса хабаровского производства за последние несколько лет снизилась существенно, так как основной поставщик кваса - ОАО "Тайга" - находится в состоянии банкротства.

Но у этого факта есть и свои плюсы. "Тайга" торговала своим квасом из привычных бочек-цистерн еще с доперестроечных времен. Бочки эти трудно мыть, зато в них без проблем можно подлить воды. Приморцы, как и завод "Корфовский", поставляют квас в кегах. Их преимущества не только в том, что квас невозможно разбавить, но и в температуре. Проходя через диспенсер, напиток охлаждается. А холодный в 30-градусную жару берут гораздо охотнее.

По словам представителей управления торговли, в городе сейчас около 100 стационарных точек по продаже кваса. За один жаркий день горожане выпивают до 8 тонн кваса. В выходные же дни это количество вырастает в разы. Бочки-цистерны встречаются все реже и реже. Вот и "Тайге" пришлось перейти на кеги.