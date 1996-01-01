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Импортеры мяса ждут открытия Бразилии
В ближайшее время состоится поездка российской ветеринарной делегации в Бразилию, по итогам которой может быть принято решение об открытии основных штатов для импорта говядины и свинины. Участники рынка утверждают, что открытие только южных бразильских штатов может снизить стоимость мяса для импортеров на $1 тыс. за тонну.
О том, что делегация представителей Россельхознадзора отправится инспектировать эпизоотическую обстановку в бразильских штатах "в ближайшие 10-12 дней", "Бизнесу" рассказали сразу несколько участников рынка. В Минсельхозе осторожно комментируют ситуацию. Директор департамента административной работы и взаимодействия с регионами Минсельхоза Александр ПЕСОВ говорит, что если поездка состоится, она "будет носить рутинный характер и необязательно принесет какие-то результаты".
Импортеры рассчитывают, что поездка приведет к тому, что Россия разрешит импорт говядины и свинины из штатов Бразилии, на которые ранее приходилось до 60% импорта мяса в Россию. Напомним, он был запрещен в декабре прошлого года из-за вспышки ящура. "Реально в ЕС практически нет говядины для экспорта. Сейчас импортеры наконец получили возможность переоформлять квоты, выделенные на ЕС, на другие страны, но это не спасает ситуацию, так как Бразилия остается закрытой", - рассказывает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН. "Сейчас физически говядины нет нигде, кроме как в Бразилии.
Немного свинины есть в Европе, но там она существенно дороже. Поэтому, если мы хотим иметь разумный баланс импорта и внутреннего производства, без Бразилии обойтись будет сложно. Сейчас открыто три неосновных бразильских штата (производящих мясную продукцию): Уругвай, Парагвай и Аргентина - и все они спекулируют на сниженном предложении", - говорит гендиректор компании "Мираторг" Александр НИКИТИН. Открыть импорт в Россию выгодно и бразильской стороне, ведь мы импортируем оттуда больше мяса, чем все европейские страны, отмечает исполнительный директор Ассоциации операторов российского рынка мяса птицы Антон СУРИКОВ.
Александр Никитин из "Мираторга" считает, что "открытие" основных бразильских штатов-производителей мяса приведет к снижению цен для импортеров до $1 с килограмма. "При условии того, что сейчас тонна говядины стоит от $3,5 тыс., ее цена может составить $2,7-2,8 тыс.", - считает Никитин.
Однако пока чиновники лишь вводят новые ограничения импорта из Бразилии, обстановка с открытием новых штатов остается неясной. На прошлой неделе Минсельхоз ввел временные ограничения на ввоз из штата Рио-Грандеду-Сул живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших термическую обработку, а также кормов для птиц. В сообщении говорится, что решение принято в связи с информацией Международного эпизоотического бюро о регистрации в штате вспышки болезни Ньюкасла у птиц. Но Антон Суриков считает, что открытию импорта бразильского мяса это не помешает. "Бразилия относится к "другим странам", а квота на мясо птицы по ним очень мала. При этом южные штаты Рио-Гранде-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана - основные производители свинины и говядины, именно их открытие стоит ожидать в ближайшее время", - уверен Суриков.
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