Мэр Комсомольска взялся за перепланировку

В Комсомольске станет сложнее провести несанкционированную перепланировку квартир. Ранее глава города неоднократно поручал навести порядок в вопросах переустройства жилых помещений. Но проблем не стало меньше: по-прежнему поступали жалобы от соседей, не решалась проблема вывоза крупногабаритного мусора, перепланировки угрожали домам.

Отныне все эти вопросы обозначены в постановлении мэра о переустройстве и перепланировке жилых помещений. Службам заказчика предписано организовать соответствующий контроль. Каждой службе необходимо назначить ответственного за перепланировку квартир. Соблюдение статей постановления обязательно как для собственников жилья, так и для арендаторов. Документ оговаривает все условия проведения переустройства. Если перепланировка уже проведена без соответствующих разрешений, хозяин квартиры обязан будет привести помещение в прежнее состояние. В противном случае управление архитектуры от имени администрации города вправе обратиться в суд.