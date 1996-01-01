Сахалинские технологии готовы прийти в Хабаровск

Договоры о сотрудничестве между строительными предприятиями регионов должны привезти хабаровчане из Южно-Сахалинска.

"Нас интересуют конструктивные особенности сахалинской малоэтажной застройки, которые мы намерены изучить. Также мы посмотрим и на деятельность тех фирм, которые уже зарекомендовали себя на рынке Сахалина и теперь готовы прийти в Хабаровск", - рассказал заместитель министра Виктор ТИМЧЕНКО.

Под руководством представителя краевого министерства строительства Александра СЕЛЕМЕНЕВА в Сахалинской области находится делегация строителей Хабаровского края, которая прибыла на остров для обмена опытом в сфере малоэтажного строительства в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

В составе делегации - руководители проектных, строительных организаций, предприятий, занимающихся выпуском строительных материалов. Гости провели ряд встреч в администрации Сахалинской области, департаменте строительства, на предприятиях отрасли.

В свою очередь сахалинцев интересуют возможности развития материально-технической базы отрасли, организация производства по выпуску на острове строительных материалов по новым технологиям в сотрудничестве с соседним регионом. Через некоторое время делегация островных строителей посетит Хабаровский край.