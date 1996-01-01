Новоселье по-комсомольски

Молодые семьи Комсомольска-на-Амуре смогут приобрести квартиры на вторичном рынке жилья. Если до 5 августа соберут все необходимые документы.

Счастливыми обладателями своей жилплощади могут стать только те, кто отвечает основным требованиям подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федерального проекта "Жилище". Это семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 30 лет. Неполные семьи также могут участвовать в программе, если молодой родитель имеет одного или более детей. И еще придется собрать целый ряд справок и документов, подтверждающих, что семья действительно нуждается в улучшение своих жилищных условий.

Далее схема простая: в банке берется кредит на покупку квартиры приблизительно около 300 тыс. руб. Семьи покупают жилье на вторичном рынке. Государство выплачивает 40% от стоимости квартиры: 5% администрация Комсомольска-на-Амуре, 25% - правительство Хабаровского края и 10% - из федерального бюджета.

Все документы на рассмотрение отправят в Хабаровск. Как рассказали в отделе молодежи Города юности, пока число молодых счастливчиков неизвестно, как и сроки будущих новоселий. Все будет зависеть от состояния бюджета краевого центра.

Стоит отметить, что покупка квартиры по данной программе на вторичном рынке - первый опыт. До этого молодые семьи приобретали жилье только в новостройках (уже 250 семей молодых комсомольчан стали обладателями квартир). Как отметили в отделе молодежи администрации Комсомольска, строительство МЖК в ближайшее время не планируется.