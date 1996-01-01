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Сотовый телефон можно купить во Дворце связи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первый дворец связи на Дальнем Востоке появился в Хабаровске. По словам специалистов "Евросети", площадь единственного дворца связи в регионе составляет 267 кв. м, состоит он из двух залов, где представлен широкий ассортимент мобильных и DECT телефонов, mp3-плееров и цифровых фотокамер.

В ВИП-зале можно приобрести эксклюзивные и дизайнерские модели телефонов, многие из которых выпущены в единственном экземпляре.

- Мы планируем расширять свое присутствие на рынке мобильной розницы ДВФО, - отметил управляющий Дальневосточным филиалом компании "Евросеть" Александр ТЕПЛЯКОВ. - Этот регион мы считаем очень перспективным для развития компании.

Досье

На конец июня в ДВФО число абонентов сотовых операторов достигло 4,7 млн, что соответствует 70-процентной глубине проникновения сотовой связи. За последние полгода абонентская база увеличилась примерно на 700 тыс. абонентов. Суммарная выручка от продаж сотовых телефонов, аксессуаров к ним и приема платежей за услуги связи в розничных сетях округа составила около $400 млн. По прогнозам специалистов, абонентская база ДВФО на конец года составит 5,6 млн абонентов (глубина проникновения 82%), а суммарная выручка от продаж сотовых телефонов, аксессуаров к ним и приема платежей во II полугодии будет равна $500 млн. Большая доля этой выручки - платежи за услуги связи.
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