Сотовый телефон можно купить во Дворце связи

Первый дворец связи на Дальнем Востоке появился в Хабаровске. По словам специалистов "Евросети", площадь единственного дворца связи в регионе составляет 267 кв. м, состоит он из двух залов, где представлен широкий ассортимент мобильных и DECT телефонов, mp3-плееров и цифровых фотокамер.

В ВИП-зале можно приобрести эксклюзивные и дизайнерские модели телефонов, многие из которых выпущены в единственном экземпляре.

- Мы планируем расширять свое присутствие на рынке мобильной розницы ДВФО, - отметил управляющий Дальневосточным филиалом компании "Евросеть" Александр ТЕПЛЯКОВ. - Этот регион мы считаем очень перспективным для развития компании.