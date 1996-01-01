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Кого хотят мочить в сортирах?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Со скандала началась и скандалом закончилась встреча Виктора НОВИЦКОГО, председателя ТСЖ "СССТ-1" (ул. Большая Вяземская, 105), с его членами. Перед зданием департамента архитектуры движение "Борцы за правду" провело акцию протеста под девизом "Новицкого в отставку!", а сами члены товарищества были возмущены сверхплановым повышением взносов, качеством строительства и отделки здания, подвергли обструкции выступления своего председателя и захотели переизбрать правление товарищества.

Правда, вопрос этот не значился в повестке дня, и его пришлось отложить до 15 августа, когда состоится очередное заседание.

Поводом к встрече с членами товарищества, по словам Новицкого, стали публикации в газетах "Золотой Рог" в Хабаровске", "Хабаровский экспресс", а также письмо ревизора товарищества Светланы ЩЕРБАТЮК первому вице-премьеру Правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором говорится о необоснованном повышении стоимости строительства и отказе в выдаче документов на проверку.

- Оправдывается тот, кто виноват. Я не буду оправдываться. А тех, кто грязь льёт на мэрию города, я бы отстреливал, как террористов! Это клевета, подлость и подрывание авторитета власти! - заявил Новицкий и пообещал подать в суд на газеты и журналистов, написавших, по его мнению, "заказные статьи стоимостью 30-40 тыс. руб. в интересах строительных фирм".

Однако в ходе обсуждения конкретных вопросов выяснилось, что подрывает авторитет власти сам вице-мэр Хабаровска Новицкий. Он признал, что ошибки при создании системы строительных ссудо-сберегательных товариществ были.

- Мы рассчитывали на цену кирпича - 3,20, а оказалось - 4,50. Правительство обещало инфляцию 10%, а она оказалась - 14-16%, - всё-таки оправдывался Новицкий.

Досье

2,5 года назад потенциальным членам "СССТ-1" (ул. Большая Вяземская, 105) обещали стоимость квадратного метра порядка 15-16 тыс. руб. Через год расчетная стоимость 1 кв. м составила 18 тыс. руб., на начало 2006 г. - 24,5 тыс. руб., сегодня она достигла 25,8 тыс. руб.

Выступающие члены товарищества задали своему председателю массу вопросов, но оказалось, что Новицкий, равно как и члены правления ТСЖ "СССТ-1", к ним не готовы. Новицкий предложил гражданам прийти к нему в кабинет во вторник.

Граждане говорили о том, что договор ценообразования проверить невозможно технически, что правление всё это время скрывало негативную информацию от членов товарищества, на что председатель почти вскричал:

- Вы считаете, что чиновник - вор, что он не может не воровать! Мэр не позволит воровать!

Однако эта реплика не произвела впечатления на собравшихся. Люди жаловались на отвратительное качество строительных и отделочных работ. Так, жильцу шестого этажа дома первой очереди четыре раза переклеивали обои, в другой квартире уже пополз грибок. Качество пластиковых окон и их установка фирмой "ДВ-Регионстрой" практически никого не удовлетворили, как и унитазы, которые оказались меньшего размера. И после этого членов товарищества просят еще доплатить от 25 до 90%!

- Поймите, это временно! - уговаривал собравшихся Новицкий, - просто темпы стройки обгоняют план, нам надо погасить задолженность.

Из-за опережения графика, кстати, несколько месяцев не получали деньги строители второй очереди СССТ-1, которые недавно бастовали прямо на объекте. Однако опережением строительства прикрыть грехи планирования не удалось. Ревизор товарищества Светлана Щербатюк привела красноречивый пример: при плановой стоимости первой очереди 153 млн руб. в настоящий момент (с недоделками) стоимость уже составила 207 млн руб. Причем в 153 млн была учтена повышенная (!) стоимость кирпича - 6,18 руб.

В ходе встречи члены правления пытались запугать собравшихся банкротством, вбивая клин между членами товарищества первых и последних очередей. Но Виктор Новицкий, прервав своих коллег, заявил, что угрозы банкротства товарищества нет.

- Если мы - воры, то город будет компенсировать дефицит средств, - добавил он.

- Мы не говорим, что Новицкий - вор, это еще доказать надо, - сказали корреспонденту "ЗР" в Хабаровске" по окончанию встречи члены товарищества. - Мы говорим, что Новицкий и его правление - никудышные управленцы! А мы - дураки, повелись на эту авантюру, которая оказалась государственной пирамидой.

К августовскому заседанию товарищества Новицкий пообещал представить акт независимой проверки документации строек и ценообразования компании "ДВ-Регионстрой". А городской депутат Дмитрий КОВАЛЬЧУК, чье движение провело акцию протеста "Новицкого в отставку!", пообещал инициировать депутатскую проверку деятельности ТСЖ "СССТ-1".

Тем временем мэрия города активно агитирует хабаровчан вступать в новое товарищество - ТСЖ "Парус".

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