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В гости к Хозяйке Медной горы
По наблюдениям туроператоров, путешествовать по Приморью любят все от мала до велика вне зависимости от тугости кошелька. Но люди пожилого возраста с большим удовольствием покупают исторические маршруты, такие как экскурсия по церквям Приморья или поездка на озеро лотосов. Молодёжь выбирает экстремальные маршруты: конные походы и сплав на рафтинге. А семейные пары с детьми ездят в Находкинский аквапарк и в гости к медведям и тиграм в Спасский район.
Один из самых экономичных маршрутов выходного дня - аквапарк под Находкой. Два с небольшим часа дороги и... море развлечений в течение дня. Здесь же находится пляж, где вы можете понежиться на солнышке, пока ребёнок кувыркается на батутах с водой. Стоит такой отдых 300 рублей.
Любители лошадей могут заказать конный поход. Обычно он проводится небольшими группами по 8-10 человек. Автобусом добираются до села Хмельницкого, что в 2 часах езды от Владивостока. Клиенты сами выбирают себе одну из ухоженных и покладистых лошадок на ферме, и команда отправляется в поход вдоль реки, которую в некоторых местах нужно переходить вброд, дорога идет через лес и вдоль останков древнего бохайского городища.
В седле, в общей сложности, проводишь около 3 часов, но в пути делаются остановки. Опытный инструктор показывает, как правильно держаться в седле и управлять лошадью, так что справиться может даже тот, кто ни разу и близко не подходил к лошади. Но на такой маршрут редко берут детей младше 10 лет.
Стоимость поездки 1400 рублей ( для сравнения: час езды в городе стоит 300- 500 рублей).
Колоссальный выброс энергии и адреналина - сплав на рафтинге. Даже тот, кто ни разу не сплавлялся по горной реке, имеет шанс попробовать. Например, туристическая компания "Анкувер" предлагает однодневный сплав на рафтинге по реке Партизанской. С собой вам понадобятся только личные вещи - ни котелков, ни палаток брать не нужно. Рафт рассчитан на шесть человек, в том числе и на инструктора, присутствие которого обязательно. Туристам выдаются спасательные жилеты и каски. День такого экстремального отдыха стоит 1300 рублей.
- Практически все турфирмы предлагают экскурсии на восхитительной красоты Шкотовские водопады (480 рублей), Екатериновские пещеры, где сохранились следы пребывания древнего человека, на потухшие вулканы, озеро лотосов (400 рублей). Малышей можно свозить в медвежий питомник или в гости к тиграм в Спасский район.
Любители спортивного отдыха могут попробовать трёхдневное восхождение на магическую гору Пидан. Туристы размещаются в гостинице с трёхразовым питанием (2500 рублей).
Одна из новинок - экскурсионный маршрут под названием "Хозяйка Медной горы" в Дальнегорск. Туристы посещают городской музей камня, где представлены все породы, добываемые в Приморском крае. Затем - поездка в пещеры, где некогда обитали древние люди. Тур предполагает также проживание в гостинице и питание. Стоимость поездки 2500 рублей.
И, пожалуй, самый экзотический тур - круиз по морскому заповеднику. За шесть дней катер обходит всю южную часть края, и у туристов есть возможность побывать на заповедных островах. Посещение их строго регламентировано - 1000 человек в год, поэтому в составе группы не больше 10-12 человек. На пятый день для желающих проходят курсы дайвинга - новички погружаются вместе с инструктором. Так как аренда катера - удовольствие недешёвое, а за посещение заповедной зоны собирается налог, цена круиза немаленькая - 25600 рублей. Поэтому нашими заповедными красотами в основном любуются иностранцы.
Остров Петрова, знаменитый своей тисовой рощей, можно посетить на катере ( 2500 рублей), а потом любоваться фотографиями кристально чистого моря и белого песка. Ведь отдыхать надо красиво!
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