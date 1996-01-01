В Париж на прокат

Прокат автомобилей - услуга во Владивостоке не то чтобы популярная, но востребованная. При грамотном подходе к делу автопарк Toyota, Nissan, Mitsubishi от 1985 до 2002 года выпуска не простаивают. Стоимость проката легкового авто колеблется от 500 до 2500 рублей в сутки.

Цены и условия

Наименьшую таксу возьмут с вас малоизвестные фирмы и частные владельцы, сдающие в наем свои личные авто. Средняя цена проката в более-менее солидных компаниях от 800 и более рублей в сутки. На машины VIP- класса действует повышенный тариф. Например, Mersedes в компании "Самокат" обойдется в $60 в час. А Lincoln town car 2002 года выпуска с водителем твердой прокатной цены не имеет. С каждым клиентом компания договаривается отдельно.

Во Владивостоке сейчас около 20 компаний, занимающихся прокатом легковых авто. Самые крупные из них - "Владрент" (www.autoprokat25.ru, тел. 725-333, 965-665),"Самокат" (www.autoprokat.vl.ru, тел. 506-000), "Рента-Восток" (www.renta-vostok.ru), "Автопрокат" (www.autoprokat.info).

Кстати, достаточно востребованными являются услуги по аренде автомобиля с водителем, прокат лимузинов, аренда микроавтобуса (заказ микроавтобусов Mercedes). Белые и черные лимузины в зависимости от ситуации и пожеланий клиента предоставляет "Праздничное агентство "Матис" (22-68-65, 22-68-72). Оснащение лимузина отвечает самым взыскательным требованиям. Для свадеб, торжеств и протокольных мероприятий такой транспорт просто незаменим. Что же касается встречи зарубежных бизнес-партнеров или официальных делегаций, то здесь необходимы автомобили именно представительского класса.

По словам самих автопрокатчиков, не существует среднестатистического портрета их клиента: берут авто в прокат и мужчины, и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, приезжие и местные, русские и иностранцы. Для того чтобы взять машину в аренду, при себе нужно иметь паспорт и водительское удостоверение.

В некоторых компаниях существуют возрастные ограничения: авто сдают гражданам, достигшим 18, 21 или 25 лет. Бывает, что представители фирмы предъявляют требования к водительскому стажу клиентов: он должен составлять не меньше двух-трех лет. В противном случае авто либо не дают, либо повышают залоговую стоимость машины. Например, в компании "Владрент" средний залог автопроката составляет 6000 рублей, в это же время он может колебаться от 0 до 15 000 рублей. Для VIP моделей машин залог оговаривается отдельно. Нулевая сумма залога для постоянных клиентов, и 15 000 возьмут с водителя, чей стаж вождения меньше двух лет.

Машины, как правило, застрахованы, и возмещением ущерба занимается страховая компания. Но клиенту, попавшему в ДТП, не стоит обольщаться. Как только страховщики покроют убытки своему застрахованному лицу, они предъявят финансовые требования виновнику. Так что водитель поврежденной машины заплатит за ее ремонт, а также за вынужденный простой по суточному тарифу.

В договоре обычно описывается действие клиента во внештатных ситуациях. Первым делом попавший в неприятность должен сообщить о произошедшем компании. Потом вызывает сотрудника ГИБДД и страховщика. Если авария происходит в черте города, то владельцы авто подъедут и помогут своему клиенту разобраться. В некоторых компаниях, например "Владрент" и " Самокат", в договоре оговорена защита клиента даже при условии его вины.

Скидки стоимости аренды авто для любимых клиентов начинаются с трех суток. Максимальный срок аренды - один месяц, на этот же срок предусматриваются максимальные скидки. Скидки бывают разовые и накопительные. Солидные компании ведут собственные базы данных, так, например, в компании "Владрент" клиент, решившийся воспользоваться услугой проката через год, тоже будет иметь право на скидки. А также эти скидки передаются друзьям и родственникам - так автопрокатчики расширяют круг своих клиентов.

"Хочу BMW розового цвета"

Компании, предоставляющие авто на прокат, как правило, не оформляют автопарк на себя. Это связано не только с вопросами налогообложения, но и с тем фактом, что поставить машину на учет физическому лицу куда проще, чем юридическому. Вариантов приобретения и содержания машин у автопрокатчиков масса. Кто-то из владельцев занимается продажей автомобилей. Порой случается, что свежепривезенное авто долго не могут продать. И оказывается выгоднее сдать его в аренду, а потом продать подешевле, но быстро. Есть компании, чей основной бизнес связан с автосервисом. На автосервис поступают машины с техническим повреждением, их покупают у клиентов, доводят "до ума" и сдают в аренду.

По словам автопрокатчиков, рынок уже прошел стадию насыщения и теперь движется в направлении улучшения сервиса для своих клиентов. Половина из существующих компаний активно работает по продвижению своих услуг. К примеру, создают сайты, на которых клиент может посмотреть на прокатные машины и заранее ознакомиться с условиями договора. В поисках новых клиентов переносят офисы в более удобные районы Владивостока. Или другой вариант, например, в компании "Самокат" вам предоставят бесплатную услугу доставки авто непосредственно к вашему дому, офису, а если необходимо - даже в аэропорт. В интересах заказчика машину также заберут на базу в удобное для него время.

В отличие от московских правил автопроката у владивостокских компаний нет ограничений по километражу. Можно ездить по всему Приморскому краю и даже, при отдельной договоренности, в Хабаровск.

В городе ежедневно сдается в аренду от 90 до 150 машин. Много это или мало? 90 автомобилей - это средний автопарк прокатной компании в Москве. В единственной подобной компании Хабаровска всего десять авто. Средний парк машин владивостокской компании 5-7, самые крупные держат 10-17 машин. Машины условно делят на "рабочих лошадок" и "для лоска". К первым клиентами предъявляются требования экономичности: чем меньше "ест" топлива, тем лучше. Ко вторым претензии другие: главное, чтобы смотрелась на все 100! Машины "для лоска" не берут в аренду на долгий срок, поэтому к высокой суточной цене аренды клиенты относятся спокойно.

Правда, некоторые требования заказчиков поражают и видавших виды автопрокатчиков. Например, одной даме потребовался BMW розового цвета с открытым верхом и подсветкой снизу. Оператору пришлось подавить смех и очень серьезно объяснить леди, что таких машин по эту сторону Уральского хребта она в прокате не найдет. Другой курьезный случай произошел, когда мужчина позвонил и поинтересовался, можно ли взять на прокат машину, чтобы съездить на ней в Париж: "Я готов платить посуточную аренду плюс амортизация!"