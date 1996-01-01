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Трепанга станет больше
Политика глобализации в развитии хозяйств марикультуры уходит в Лету - на смену компаниям-гигантам приходят компактные, легко меняющие профиль мини-заводы. И начало этому процессу уже положено: 5 июля в бухте Северная (залив Славянка), недалеко от поселка Рыбак, открыт мини-завод по культивированию гидробионтов.
"Сегодня мы открыли мини-завод по производству дальневосточного трепанга, который занесен в Красную книгу, - заявил ректор "Дальрыбвтуза" Георгий КИМ. - Наша основная задача - поднять численность этого моллюска и сделать из него промышленный, свободно добывающийся продукт, доступный для населения. По нашим отработанным технологиям мы должны вырастить на заводе 5 млн штук жизнестойкой молоди. Что такое 5 млн? Это около 1 млн особей товарного трепанга, в весовом отношении - порядка 100 тонн. С учетом стоимости трепанга на внутреннем российском рынке - это $5 млн! И это только начало. В дальнейшем мы должны поставить таких заводов сотни. На острове Русском, на острове Попова и здесь, по побережью".
Как же функционирует предприятие? Это выглядит следующим образом: весной из естественной среды отлавливаются взрослые особи трепанга. Их подготавливают к размножению, а полученное потомство выращивают в течение нескольких месяцев в заводских условиях. Осенью молодь трепанга размером 1-3 сантиметра высаживают на субстрат в естественную среду обитания. Через три года производится лов. В течение всего цикла большое внимание отводится мониторингу, а также охране объекта от браконьерского промысла.
Устроители рассчитывают, что в дальнейшем это начинание будет активно развиваться, а численность сотрудников в период добычи может достигать 200 человек.
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