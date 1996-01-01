www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.26 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Трепанга станет больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Политика глобализации в развитии хозяйств марикультуры уходит в Лету - на смену компаниям-гигантам приходят компактные, легко меняющие профиль мини-заводы. И начало этому процессу уже положено: 5 июля в бухте Северная (залив Славянка), недалеко от поселка Рыбак, открыт мини-завод по культивированию гидробионтов.

"Сегодня мы открыли мини-завод по производству дальневосточного трепанга, который занесен в Красную книгу, - заявил ректор "Дальрыбвтуза" Георгий КИМ. - Наша основная задача - поднять численность этого моллюска и сделать из него промышленный, свободно добывающийся продукт, доступный для населения. По нашим отработанным технологиям мы должны вырастить на заводе 5 млн штук жизнестойкой молоди. Что такое 5 млн? Это около 1 млн особей товарного трепанга, в весовом отношении - порядка 100 тонн. С учетом стоимости трепанга на внутреннем российском рынке - это $5 млн! И это только начало. В дальнейшем мы должны поставить таких заводов сотни. На острове Русском, на острове Попова и здесь, по побережью".

Как же функционирует предприятие? Это выглядит следующим образом: весной из естественной среды отлавливаются взрослые особи трепанга. Их подготавливают к размножению, а полученное потомство выращивают в течение нескольких месяцев в заводских условиях. Осенью молодь трепанга размером 1-3 сантиметра высаживают на субстрат в естественную среду обитания. Через три года производится лов. В течение всего цикла большое внимание отводится мониторингу, а также охране объекта от браконьерского промысла.

Устроители рассчитывают, что в дальнейшем это начинание будет активно развиваться, а численность сотрудников в период добычи может достигать 200 человек.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru