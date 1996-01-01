Мусорные деньги

Недостатка в предложениях по вывозу мусора во Владивостоке не ощущается, но говорить о формировании цивилизованного рынка еще рано. Золотарей много, а в городе по-прежнему грязно и на окраинах свалки.

Чистый бизнес

Если взять лицензированные компании, которые стабильно занимаются вывозом мусора, то во Владивостоке их около десяти. Собственно рынок начал формироваться в нашем городе на рубеже веков: еще десять лет назад мусор вывозило только "Спецавтохозяйство" (САХ), потом было образовано муниципальное предприятие "Владэко", затем появились частные компании, а от САХа отпочковалось несколько "дочек".

Для того чтобы заниматься вывозом мусора, нужна, во-первых, лицензия, во-вторых, спецтехника, в-третьих, договор с полигоном, спецзаводом или другим предприятием, куда будет вывозиться мусор. С контейнерами работают ЗиЛы и КамАЗы, для вывоза пакетированного мусора обычно используется спецтехника японского производства (в частных компаниях преобладает именно она). По словам Юрия НАЧЕСОВА, заместителя директора ООО "ГМК", сейчас на рынок спецтехники пытаются выйти китайские предприятия, но доверия к этим автомобилям во Владивостоке пока нет.

"Для получения лицензии необходим проект, а значит, к этому времени спецтехника должна уже быть в наличии, - отмечает Жанна КУШНЕРЧУК, заместитель директора компании "Золотарь", которая вышла на рынок в 2006 г. - На оформление лицензии у нашей компании ушло около года - получается, что мы вкладываем средства в спецтехнику, и несколько месяцев они не работают".

"Многие считают, что сбор и транспортировка мусора - это легкие деньги, что на мусоре можно быстро заработать без особых хлопот, но на самом деле это не так, - говорит Юрий КОСМАЧЕВ, директор ООО "Терек". - На наших глазах новые фирмы открываются и вскоре прекращают свое существование. Ведь для стабильной работы нужны продуманная организация процесса и жесткий учет".

По мнению Юрия Начесова, чтобы добиться успеха в этом деле, кроме материальных активов, необходимо искреннее желание сделать свой город чище. "Вывоз мусора - это не грязный, а чистый бизнес", - уверен г-н Начесов.

В борьбе за клиента

Цены на вывоз мусора у всех компаний примерно одинаковые - разброс минимальный, поэтому главным инструментом конкуренции является качество услуг. Что же включает в себя это понятие?

Несколько лет назад во Владивостоке впервые заговорили о вывозе мусора по евростандартам, то есть в пакетах, специально для этого предназначенных. Но большая часть жилищного фонда пока обслуживается по старинке: во дворе установлены привычные металлические контейнеры, куда жильцы складывают мусор. Затем подъезжает мусоровоз и переворачивает контейнер, высыпая его содержимое в кузов. Часть мусора при этом просыпается, разносится ветром, прибавьте к этому неприятный запах и роющихся в мусоре животных, птиц и лиц без определенного места жительства. Одним словом, вокруг контейнера обычно царит грязь. Поэтому на пакетированный вывоз мусора сегодня переходят не только магазины, кафе, коммерческие фирмы, но и целый ряд ТСЖ.

"С пакетами работать не только удобнее, чище, но и выгоднее для клиента, - добавляет Жанна Кушнерчук. - Объем стандартного контейнера составляет 0,65 куб. м вровень с краем, но тогда мусор начинает рассыпаться. К тому же, в мешке мусор можно спрессовать, а в контейнере делать это никто не будет, поэтому он наполняется быстро (особенно если бросают коробки или другие объемные предметы). А ведь оплата идет по кубометрам".

Вторая составляющая - это вывоз мусора строго по графику. Практика показывает, что многие клиенты разрывают отношения с прежним мусоросборщиком и начинают искать другого партнера именно по этой причине.

Следующий фактор - это виды отходов, которые вывозит компания: твердые бытовые (ТБО), медицинские, жидкие отходы, строительный мусор.

Что еще высоко ценится - так это индивидуальный подход. "Если клиенту нужны дополнительные услуги или особый график вывоза, мы готовы это предоставить, - говорит Юрий Начесов. - Например, магазин или кафе просит, чтобы мусор вывозили два раза в день - в 5 часов утра и в 10 часов вечера - клиенту так удобно, значит, так и будет. Кто сказал, что рабочий день должен длиться с 9 до 18 часов?"

"У небольших магазинов есть проблема - где поставить пакеты с мусором, чтобы не мешали работе и покупателям глаза не мозолили, - рассказывает Жанна Кушнерчук. - Поэтому мы монтируем металлические сетки по размеру клиента - сюда удобно складывать наполненные пакеты, использованные коробки и пр.".

По словам Юрия Космачева, серьезно осложняют жизнь компаниям по вывозу мусора автомобильные пробки на улицах города - в результате увеличиваются временные затраты, повышается расход ГСМ и может нарушиться график. "Чтобы пробки не отражались на качестве обслуживания клиентов, приходится выпускать на линию дополнительную спецтехнику, - комментирует г-н Космачев. - Для нас важно не только техническое состояние автотранспорта, но и его внешний вид, ведь мы экологическая компания и выглядеть должны соответственно".

После нас хоть потоп?

Лицензированные компании вывозят различные виды отходов на полигон, мусоросжигательный "Спецзавод №1", водоочистную станцию "Водоканала" - разумеется, на всех этих точках отходы принимаются не бесплатно. "Мы не можем себе позволить вывалить мусор где придется, - говорит Анатолий КОРОТИЧ, директор фирмы "Новый Экологический Проект". - И не только по совести - в этом случае мы потеряем лицензию".

Но вывозом мусора промышляют и ушлые частники, которые сваливают его в лесах, оврагах, на обочинах - подобными объявлениями пестрят местные газеты. Распознать такого частника можно по неправдоподобно низкой цене, ведь за размещение и утилизацию мусора он не платит. Конечно, государственные органы с этим борются, но всех нарушителей отследить невозможно. Однако многие руководители лицензированных компаний говорят, что серьезной конкуренции недобросовестный частник им не составляет. "Сегодня предприниматели в большинстве своем осознают, что если им предлагают вывезти мусор за копейки, значит, он окажется в ближайшем лесу, - отмечает Юрий Начесов. - При этом они не получат ни договора на вывоз мусора, ни справку, которую можно предоставить в экологические органы".

"Частник нам не конкурент, - соглашается Юрий Космачев, - но рынок он все же портит, потому что демпингует. Чаще всего к его услугам прибегает тот, кто делает ремонт и хочет вывезти строительный мусор: главное - подешевле, а куда - уже неважно".

Многие коммерческие предприятия заключают договор на вывоз мусора с лицензированной компанией только для того, чтобы открыть торговую точку, продлить договор аренды и т. п. А потом услугами не пользуются - экономят. Что же происходит с мусором, который у них образуется? В лучшем случае его сваливают в контейнер, установленный где-то поблизости в жилом фонде, в худшем - вывозят на собственном транспорте в те же леса и овраги. Поэтому в новостных лентах периодически мелькают сообщения о том, что где-то обнаружена несанкционированная свалка или произведен выброс отходов (в июне, например, в Первую речку кто-то вывалил около 7 куб. м мусора).

Некоторые предприятия после заключения договора оплачивают вывоз небольшого количества отходов, а остальное "пристраивают" сами. "А потом к нам обращаются представители лесничества, которые обнаружили в лесу свалку, - рассказывает Юрий Космачев. - Они находят накладные, счета-фактуры, чеки, по которым устанавливают нарушителя, а тот заявляет, что у магазина заключен договор с нашей компанией на вывоз мусора. Мы докладываем, что установленный по договору объем вывозим по графику на спецзавод и предоставляем документы, и в результате недобросовестный предприниматель несет ответственность".

Некоторые торговые точки самостоятельно сжигают отходы на костре в темное время суток, хотя по местному законодательству это запрещено делать даже во время субботников (идет загрязнение атмосферы вредными веществами). Увы, многие потенциальные клиенты пока не способны мыслить экологическими категориями. А это означает, что для формирования цивилизованного рынка потребуется не одно десятилетие.

Еще одна большая проблема - переработка и утилизация отходов: с этим во Владивостоке и Приморском крае дело обстоит гораздо хуже, мощностей не хватает катастрофически. Подробнее - в одном из следующих номеров "ЗР".