Стоимость жилья во Владивостоке выросла на 10%... по статистике

Стоимость 1 кв. метра жилья во Владивостоке в первой половине года выросла почти на 10%. Как сообщает Приморскстат, цены на жилье растут не только в краевом центре, но и в других городах Приморья.

Сейчас средняя стоимость 1 кв. м в Приморье на рынке первичного жилья колеблется от 18 000 до 37 137 руб. Такой большой ценовой диапазон складывается из многих факторов. В том числе от престижности района, где стоит дом, из чего он построен: кирпича или панелей, сколько ему лет, есть зелень вокруг него. На вторичном жилья разброс цен еще выше: от 22 730 до 40 647 руб. за 1 кв. м.