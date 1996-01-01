Почта запустила "регион-курьер"

Во Владивостоке, в почтовом отделении № 1 (ул. Пушкинская, 52) открылся офис службы курьерской почты "Регион-Курьер". Теперь горожане и жители края могут воспользоваться услугой экспресс-доставки посылок и другой корреспонденции "из рук в руки".

"Сегодня мы открываем новую службу, которая позволит Почте России успешно конкурировать на рынке курьерских услуг, а в перспективе предоставлять в полном объеме весь спектр почтовых услуг в крае и в целом по России", - заметил глава УФПС по Приморскому краю Андрей БРИК.

Проект "Регион-Курьер", считают устроители, перспективный и рентабельный. Доставка почтовой корреспонденции осуществляется курьером "из рук в руки", на дом или в офис заказчика. Минимальный срок доставки - 3 часа, максимальный - 6 дней (по желанию клиента).

"Сеть представительств новой службы уже сегодня насчитывает несколько филиалов, например, в Уссурийске и Находке, - рассказал "ЗР" начальник службы курьерской почты Александр ЯКИМОВ, - до конца года планируется начать оказание курьерских услуг в Спасске, Дальнереченске, Арсеньеве, Артеме, Кавалерово и Пограничном".