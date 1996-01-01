Строить готовы

Работа над программой запущена распоряжением губернатора в октябре прошлого года. А уже в декабре была готова концепция областной целевой программы "Развитие массового жилищного строительства Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015". К ее реализации в настоящее время подключаются и муниципальные образования. Подробности - в интервью с первым заместителем председателя комитета экономики администрации Сахалинской области Сергеем КАРПЕНКО.

- Сергей Александрович, в чем различие федеральной и областной программ?

- Напомню, что федеральная программа содержит четыре подпрограммы и два блока мер. Мы при подготовке концепции своей программы исходили из того, что главными проблемами являются низкие доходы населения, монополизм, сложившийся на строительном рынке, а также слабая доступность ипотечных кредитов для населения. Эти причины и легли в основу выделения в базовой концепции областной жилищной программы восьми подпрограмм. Рассмотрим их по порядку.

Первая подпрограмма касается выделения под строительство земельных участков и сооружения инженерных сетей. Вторая - развития жилищного строительства и промышленности, вырабатывающей стройматериалы. Третья подпрограмма предусматривает модернизацию объектов ЖКХ. Четвертая - капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда. Пятая и шестая касаются молодых семей и молодых специалистов на селе. Седьмая - регламентирует выполнение федеральных обязательств перед отдельными категориями граждан. И, наконец, последняя подпрограмма имеет отношение к ипотечному кредитованию. Ею же предусмотрена поддержка работников бюджетной сферы. Такова наша программа с точки зрения композиционного построения.

- Как конкретно будут решаться вопросы финансовой поддержки для указанных категорий граждан?

- Для этого нами предусмотрены два основных механизма. Первый - прямая поддержка граждан из областного бюджета в размере 30% от фактической стоимости строительства жилья. И здесь наше принципиальное отличие от федеральной программы. Мы исходим, подчеркну, из фактической стоимости. В качестве иллюстрации две цифры: по итогам первого квартала средняя фактическая стоимость 1 кв. м нового жилья составила около 30 тыс. руб. (именно от этой цифры мы будем отталкиваться, определяя размер субсидии), а среднерыночная стоимость жилья для расчета федеральной субсидии установлена Минрегионом России - 14700 руб. за 1 кв. м. Напомню, что федеральной программой предусмотрена поддержка молодых семей в размере 30% именно от среднерыночной стоимости жилья (из федерального бюджета - 10%, плюс региональный бюджет - 20%). Боюсь, что федеральная доля софинансирования окажется в итоге не более 5-7% от фактической стоимости жилья.

И второй механизм поддержки - это дополнительные выплаты из областного бюджета семьям при рождении детей. За первого ребенка молодой семье будет погашаться 5% от стоимости жилья. При рождении второго - 10% и т.д.

Ежегодно жилищная программа будет корректироваться, исходя из объемов финансирования, ценовой ситуации на рынке жилья, из того, какие в ней будут участвовать муниципальные образования и т.д.

- В какую цифру в итоге выльется областная жилищная программа?

- Если говорить об общих макропоказателях, то за 10 лет вся программа предусматривает строительство 1,3 млн кв. м жилья. Оценивается она примерно в 79 млрд рублей, из которых средства областного бюджета составят 3,3 млрд.

- Вы упомянули о разработке муниципальных жилищных программ. В чем заключается их специфика?

- Мы заинтересованы в том, чтобы уже в этом году были разработаны и муниципальные программы. Без них реализация жилищной программы в принципе невозможна. Земельные площадки, инженерные сети, механизм выдачи всевозможных разрешений - все эти вопросы находятся, в основном, в ведении муниципалитетов.

Обратите внимание, в рамках национальной жилищной программы "зашиты" фактически две крупные темы: доступное жилье и комфортное жилье. И если доступное жилье касается непосредственно жилищного строительства, то комфортное - не что иное, как коммунальные услуги, а это, по сути, реформа ЖКХ. По своей сложности ЖКХ в России сейчас превосходит тему жилищного строительства. И в ней проблем гораздо больше. Возьмите коммунальные сети Южно-Сахалинска. Некоторые магистрали здесь проложены еще японцами в 20-х годах прошлого века. Поэтому у наших муниципальщиков на них нет даже планов, а без этого сети невозможно поставить на учет в регистрационной палате. Если, в свою очередь, нет объекта учета, то нечего сдавать в аренду частному инвестору, а значит, нет основания для привлечения долгосрочных инвестиций. Вот он, клубок проблем. Поэтому мы очень жестко поставили условие - каждому муниципальному образованию подготовить свою жилищную программу с учетом всей проблематики. Для стимулирования этого процесса мы предусмотрели финансовую и методическую поддержку, а также целую серию семинаров.

Муниципальные образования заинтересованы в ее участии, так как, получая доступ к реализации жилищной программы, тем самым получают доступ к деньгам, но на конкурсной основе. Одно из условий участия в конкурсе - наличие собственной программы. Непосредственно конкурс будет касаться рассмотрения инвестиционных проектов, поддерживающих реализацию жилищной программы.

Так что все еще только начинается. Жилищная тема - это самый сложный из всех национальных проектов. Федеральное законодательство по этому вопросу принято совсем недавно. Подзаконные акты, а их должно быть более 100, еще не разработаны. Так что приходится работать буквально "с колес".

- Где же набрать столько специалистов, чтобы профессионально готовить все эти программы и подпрограммы?

- Не скрою, проблема такая есть. Мы готовы в индивидуальном порядке работать с каждым муниципальным образованием, проводить зональные, централизованные и даже индивидуальные семинары, потому что понимаем, что без образовательной поддержки, без методической накачки нам ничего не успеть. Я сам достаточно часто консультирую группу, работающую над жилищной программой в Южно-Сахалинске.

- Известно, что в Южно-Сахалинске уже реализуется проект массовой жилищной застройки. Он тоже в рамках национальной программы?

- В рамках массового жилищного строительства мы реализуем два пилотных проекта: в Южно-Сахалинске и Аниве. Мы рассчитывали финансировать за счет областного бюджета подготовку инженерных сетей на строительных участках и не относить эти расходы на стоимость квадратного метра будущего жилья. Схема хорошая, в итоге она давала бы снижение цены примерно на 30%. Но выяснилось, что стоимость подготовки площадок под строительство оценивается в миллиарды рублей. В областном бюджете денег на это нет, поэтому было решено полностью перейти на федеральный стандарт.

Но проделанная работа оказалась все-таки не напрасной. Все расчеты по предложенным площадкам уже готовы, и сегодня стоит очередь из компаний, готовых начинать строительство. В свою очередь, банки проявляют интерес к будущим заемщикам.

- А как в целом обстоят дела с реализацией жилищной программы в Южно-Сахалинске?

- На Южно-Сахалинск мы смотрим как на мегаполис островного масштаба, куда ориентирована миграция населения из районов. Такова объективная тенденция. Либо люди уезжают с Дальнего Востока совсем, либо переселяются в областные центры. Это мы наблюдаем и в Магаданской области, и на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях. Это явное проявление синдрома "столицы".

Основные объемы жилищного строительства в области, по большому счету, должны быть реализованы на юге, где более комфортные условия для жизни (Холмск, Корсаков, Анива, Южно-Сахалинск, Долинск). Из этих пяти городов львиная доля переселенцев придется на Южно-Сахалинск и его пригороды.

В Южно-Сахалинске сделаны расчеты по 18 площадкам, но пока не готовы пакеты необходимой документации. Для ускорения процесса возможно несколько вариантов. Первый уже работает - ведется комплексная застройка одного из земельных участков строительной компанией, у которой в прошлом году наши молодые семьи приобретали жилье. Она строит целый микрорайон без нашего участия, что радует. Второй вариант - повышение конкуренции на строительном рынке за счет привлечения новых строительных компаний. Недавно губернатор области Иван МАЛАХОВ пригласил на наш рынок государственную китайскую строительную компанию и китайские инвестиции. Мы рассчитываем на более дешевое строительство за счет меньшей стоимости инвестиционных ресурсов и рабочей силы, а также благодаря новым технологиям. Площадки им уже презентованы и идет работа над ТЭО.

И третий вариант - участие области в специальном пилотном проекте, о котором стоит поговорить отдельно. Дело в том, что на федеральном уровне после оценки пакета проблем, связанных с реализацией национального проекта "Доступное жилье", принято решение о поиске новых механизмов реализации жилищной программы. Разрешением этой задачи занялись члены президентского совета. Среди них есть ряд руководителей крупнейших российских компаний, которые направили в российские регионы своих представителей присмотреться к тому, как идут дела на местах. Такие гости были и у нас. Наш вариант программы их очень заинтересовал, благодаря чему Сахалинская область вошла в число регионов, где планируется реализовывать пилотный проект многоэтажного строительства. На Дальнем Востоке такого удостоилась только Сахалинская область - мы оказались подготовлены лучше других. Если мы найдем баланс интересов и пойдем на этот проект, о нем будет объявлено публично.

Кстати, отмечу, что некоторые дальневосточные территории станут участниками пилотных проектов по развитию малоэтажного строительства. Если наш пилотный проект состоится, то объемы жилищного строительства в Сахалинской области могут вырасти в разы и, в первую очередь, для категорий граждан, которым будет оказана государственная поддержка. Одновременно это создаст льготные условия для всего населения.

- Вы говорили и о развитии промышленности, вырабатывающей стройматериалы. На чем будет основана ее поддержка?

- В следующем году планируется принять закон Сахалинской области о создании особых условий хозяйственной деятельности для предприятий этой отрасли. Мы не будем предоставлять льготы действующим компаниям. Под такой проект должно быть создано новое юридическое лицо, будет предусмотрен механизм поддержки инвестиционного проекта на период его выхода на самоокупаемость. В чем здесь выгода? Мы сыграем на создании новых рабочих мест и на выплате подоходного налога, который идет в наш бюджет. Когда предприятие выйдет на самоокупаемость, оно, как и все, будет платить все остальные налоги. При этом необходимо заметить, что развитие массового жилищного строительства создает большие возможности для сбыта производимой продукции. Вот краткая суть механизма.

Кроме того, Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве в области жилищного строительства с Внешэкономбанком. Состоялась трехсторонняя встреча между администрацией Сахалинской области, Внешэкономбанком и Банком Китая, касающаяся жилищного строительства и развития промышленности стройматериалов. Прорабатывается вопрос строительства на Сахалине нового цементного производства, завода по производству изделий из базальта, есть наработки, связанные с производством кирпича, пенобетона и других строительных материалов. Укрупненные расчеты по обоснованию инвестиций показывают выгодность этих проектов.