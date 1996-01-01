ГСМ без проблем?

Рост цен на топливо оказывает все более негативное действие на экономическую ситуацию на российском Дальнем Востоке. Но несмотря на то, что стоимость бензина и дизельного топлива уже достигла 20 и более рублей за литр, спрос на них продолжает расти.

Три "богатыря"

Топливный рынок Дальнего Востока сегодня поделен между тремя крупными компаниями: НК "ЮКОС", НК "Роснефть" и НК "Альянс".

За последние два года доля рынка у НК "ЮКОС" несколько снизилась - сказалось давление государства на нефтяную компанию. В итоге НК "ЮКОС" в настоящее время контролирует порядка 15-20% рынка автомобильного топлива.

- Отсутствие у нашей компании на Дальнем Востоке собственных нефтебаз, АЗС и перевалочных портов играет свою роль, - говорит директор Дальневосточного филиала ООО "Торговый Дом "ЮКОС-М" Василий БЕЛОУСОВ. - Именно перевалочные порты являются узким местом работы с такими регионами, как Камчатка, Сахалин и Магаданская область. У нас были планы создать и собственную сеть АЗС, но понятно, что в нынешней ситуации трудно что-то планировать на перспективу.

Досье НК "ЮКОС" в основном занимается оптовой реализацией бензина и дизельного топлива. Основные покупатели - крупные компании, оптовики и независимые автозаправки. Дальневосточный филиал ЮКОСа работает с 2000 года и торгует продуктами нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих компании "ЮКОС" (Ангарский и Ачинский НПЗ).

- Наши нефтеперерабатывающие заводы находятся довольно далеко отсюда, расстояние до Ангарского завода - более 3 тыс. км, - заметил Василий Белоусов. - Транспортировка нефтепродуктов идет по железной дороге, поэтому рост железнодорожных тарифов оказывает существенное влияние на цену топлива для потребителя.

Если же говорить о розничных продажах, то здесь лидирующие позиции занимают дочерние компании НК "Альянс", которые имеют развитые собственные сети АЗС. Помимо собственного строительства в свое время "Группа Альянс" приобрела сетевую компанию "Рэсси".

Досье ОАО "Камчатскэнерго" - вертикально интегрированная компания, обеспечивающая энергоснабжение Камчатки и располагающая 85% энергомощностей всего региона (482 МВт). С середины 90-х "Камчатскэнерго" относилось к числу кризисных энергосистем и на протяжении нескольких лет работало с убытками. Осенью 2003 года РАО инициировало передачу компании в управление своей 100%-ной "дочки" - ДВЭУК, которая к тому моменту имела опыт вывода энергокомпаний из кризиса. В феврале 2004 года из-за долгов "Камчатскэнерго" межведомственная комиссия обсуждала целесообразность начала процедуры банкротства, а ДВЭУК была вынуждена ввести в компании внешнее казначейство. Основную часть долгов "Камчатскэнерго" составляли долги за приобретенное в 1996-1998 гг. у иностранных и российских поставщиков топливо, за которое компания не смогла расплатиться из-за дефолта.

"Роснефть" также преимущественно торгует оптом, но в последнее время развивает собственную сеть автозаправочных станций. Причем цены на заправках "Роснефти" несколько ниже, чем на АЗС дочерних компаний НК "Альянс", что позволяет "Роснефти" постепенно увеличивать свою долю в розничной торговле. Сильная сторона компании - технологически увязанный замкнутый производственный комплекс на Дальнем Востоке. Это, во-первых, крупнейшее на Дальнем Востоке нефтегазодобывающее предприятие - "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"; во-вторых - основное в регионе нефтеперерабатывающее предприятие "Комсомольский НПЗ - Роснефть"; в-третьих, крупнейшие на Дальнем Востоке нефтетерминалы - в Находке и Де-Кастри.

Досье ОАО "НК "Роснефть" создано в 1991 г. В уставном капитале 71% минус 1 акция принадлежат Минимущества РФ, 25%+1 - РФФИ. В состав государственной компании входят 32 акционерных компании (7 - добывающих), в том числе на Дальнем Востоке "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", "Роснефть-Находканефтепродукт" и Комсомольский НПЗ.

В Дальневосточном регионе присутствуют также "Сибнефть" и "Лукойл". Правда, их доли невелики.

Несмотря на то, что топливный рынок поделен между крупными компаниями, каждая из которых имеет свою долю и преимущества, говорить о жесткой конкуренции не приходится. Операторы рынка мирно сосуществуют, а при дефиците нефтепродуктов на рынке даже поддерживают друг друга своими ресурсами.

Цены стремятся ввысь

Непрерывный рост цен на ГСМ отнюдь не радует торговцев топливом: ведь покупательная способность населения не безгранична. Неоднократные попытки "заморозить" цены оказываются малорезультативными. Во-первых, периодические договоренности нефтяников о сдерживании цен носят рекомендательный характер. Во-вторых - цены диктуют заводы-изготовители, поднимая отпускные оптовые расценки. Впрочем, у заводов нет выбора - стоимость сырой нефти за прошлый год увеличилась с 2300 до 7800 руб. за тонну.

- Внутренние цены на нефть не могут слишком сильно отрываться от внешних, - замечает Василий Белоусов. - Если четыре года назад нефть стоила $20 за баррель, то сейчас - $75 за баррель. Странно, если бы бензин не дорожал.

- Прошлый год мы работали на пределе рентабельности, маржа не превышала 5-10%, - сообщил генеральный директор ОАО " Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ. - И это не позволяет нам развиваться согласно намеченным планам. Строительство новых АЗС обходится очень дорого, учитывая высокие стандарты, принятые для сетей АЗС НК "Альянс". И все же мы пытаемся по возможности удерживать цены на топливо, так как российские маркетинговые агентства определяют потолок розничных цен в 22-23 руб. за литр. Но при таком уровне цен население начнет реже пользоваться личным автотранспортом, и возможен резкий спад спроса, что негативно скажется на всех игроках этого рынка. Реальный рост доходов населения невелик, поэтому мы не рассчитываем на увеличение маржи в ближайшем будущем.

Иное мнение у представителей НК "ЮКОС".

- Рост автопарка по-прежнему продолжается, - говорит Василий Белоусов. - По сравнению с 2000 годом количество автомашин на Дальнем Востоке увеличилось в 1,5-2 раза. Независимо от цены топлива потребление его возрастает. И пока мы не видим причин, по которым эта ситуация может измениться. Снижение спроса на топливо должно проходить параллельно со снижением спроса на автомашины. Пока никаких признаков этого нет. Строятся новые АЗС, значит, этот бизнес расширяется и по-прежнему довольно рентабелен, что бы ни говорили по этому поводу их владельцы. Объемы нефтепереработки на заводах также год от года растут, при том, что соотношение доли продуктов, поставляемых на внутренний и внешний рынок, не меняется.

Заводы модернизируются

Основное нефтеперерабатывающее предприятие НК "Альянс" на Дальнем Востоке - Хабаровский НПЗ мощностью 4,7 млн тонн в год. Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация, которая началась еще в 2001 году, завершить ее планируется к 2010 году. Основная цель - значительно увеличить глубину переработки нефти с нынешних 55-60% до 90-95%

Качество выпускаемых заводом нефтепродуктов довольно высокое, но из-за небольшой глубины переработки выход легких нефтепродуктов ниже, чем требует рынок. Характерный пример: мазут Хабаровского НПЗ экспортируется за границу и идет там во вторичную переработку, где из него получают немалое количество дизельного топлива.

Общая стоимость работ по реконструкции только одного Хабаровского НПЗ оценивается примерно в $500 млн.

- К реконструкции нефтеперерабатывающих мощностей мы пока не приступали, - рассказывает главный инженер Хабаровского НПЗ Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ. - Эти работы будут проведены в 2008 году. Планируется построить новую установку гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива. И сопутствующие им - по удалению элементарной серы. В итоге увеличится глубина переработки, качество нефтепродуктов улучшится. Объем переработки сырой нефти увеличен не будет, но выход высокооктанового бензина и дизельного топлива существенно возрастет.

Аналогичные работы ведутся на принадлежащем "Роснефти" Комсомольском НПЗ. В прошлом году предприятие переработало 6,5 млн т нефти, глубина переработки составила 60%. После завершения реконструкции завода эта цифра вырастет до 95%. Объем производства увеличится до 7 млн т нефтепродуктов в год. На модернизацию завода уйдет более $700 млн.

Раньше Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы считались одними из наиболее отсталых - они были построены еще в 40-е годы прошлого века. Качество продукции значительно уступало продукции Ангарского завода. Но сейчас, в процессе проведения модернизации, ситуация меняется.

Кроме того, НК "Роснефть" рассматривает возможность строительства НПЗ мощностью 20 млн тонн на конечной точке нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Глубина переработки нефти на новом НПЗ должна составить 90%. Большая часть продукции будет экспортироваться на внешние рынки.

Реконструкция нефтеперерабатывающих предприятий необходима, чтобы продукция заводов находила спрос. Это связано с тем, что сегодня быстрыми темпами растет потребление высокооктановых марок бензина, а доля низкооктановых А76 и А80 снижается и составляет лишь 5-10%. Такое топливо используется преимущественно в аграрном секторе.

- Также увеличивается доля дизельного топлива, - говорит Владимир Масловский. - В России появляется все больше импортного грузового транспорта, а наши машины, рассчитанные на 76-й и 80-й бензин, постепенно уходят со сцены. Растет спрос на 98-й бензин. Но пока его относительная доля невысока - всего несколько процентов.

Розничный рынок топлива

Если в европейской части России розничная торговля топливом большей частью находится под контролем сетей АЗС, принадлежащих нефтяным компаниям, то особенность розничной торговли на Дальнем Востоке - огромное количество независимых автозаправочных станций и мелких сетей АЗС.

Франчайзинг на топливном рынке почти не развит - до последнего времени конечного потребителя не слишком интересовал бренд как таковой. Хотя именно франчайзинг может стать тем рыночным механизмом, который позволит обычному владельцу АЗС увеличить свои продажи за счет интеграции с именем того или иного производителя, и значит, будет востребован на нашем рынке.

Однако этому процессу препятствует несколько более высокая цена на АЗС, принадлежащих нефтяным компаниям.

- Цены у нас немножко выше, чем в среднем по краю, так как мы не можем себе позволить нарушать качество, - поясняет Владимир Масловский. - Наше кредо - сохранение качества продукции. Сейчас НК "Альянс" первым на Дальнем Востоке начал переходить на стандарты "Евро-4" по качеству автомобильного топлива. Люди уделяют больше внимания качеству продукта, который они заливают в бензобак своего автомобиля. И поддержание высоких стандартов качества позволит нам быть конкурентоспособнее.

Иностранцы приходят на заправку

Большая часть регионов Дальневосточного федерального округа имеет выход к Тихому океану. Благодаря этому активно развивается рынок бункеровки судов, как российских, так и иностранных.

Бункеровка - довольно сложный бизнес. Он включает в себя элементы производства, экспорта, судовождения, судостроения, хранения, транспортировки нефтепродуктов. Поэтому на этом рынке работают достаточно крупные компании, способные обеспечить увязку всех элементов в единый комплекс. При каботажной бункеровке топливо продается за рубли. Если же речь о судах, открывших границу, то расчет идет за валюту. В этом случае государство в последующем возвращает НДС, поэтому покупатели получают топливо по существенно более низкой цене - дешевле на 18%.

Подобная схема, в числе прочих факторов, снижает привлекательность российского флага на корабле для судоходных и рыболовецких компаний Дальнего Востока. Впрочем, если судно под российским флагом уходит в район промысла с закрытием границы, то оно тоже получает топливо за валюту и без НДС.

Для бункеровки судовой мазут и дизтопливо, как и автомобильный бензин, поступают с Комсомольского и Хабаровского НПЗ, а в случае нехватки - с Ангарского НПЗ или других сибирских и уральских нефтеперерабатывающих предприятий.

Стоит заметить, что рынок бункеровки наиболее развит в Приморском и Хабаровском краях. Заправка судов на Камчатке и в Магаданской областях обходится существенно дороже - топливо туда везут танкерами, что повышает его цену на 1200-1500 руб. за тонну. Поэтому моряки этих регионов стараются по возможности получить топливо в более южных широтах.

Крупнейший на Дальнем Востоке бункеровочный терминал действует в Находке и принадлежит "Роснефти". На втором месте - нефтебаза компании "Альянс", а на третьем - компании "Группа "Транзит-ДВ" в Славянке. В Хабаровском крае и на Сахалине сильны позиции "Хабаровской топливной компании", группы компаний "Трансбункер" и все той же "Роснефти".

Наибольшую тревогу у игроков рынка бункеровки вызывает стремительный рост стоимости горючего.

- Хотя мы используем исключительно продукт, произведенный в России, цена на него растет прямо пропорционально стоимости барреля нефти на мировом рынке, - говорит начальник отдела бункеровок компании "Группа "Транзит-ДВ" Денис КИРИЧЕНКО. - Трудно предсказать, что будет через несколько месяцев, ведь только за последний год отпускная цена на заводах поднималась несколько раз.

Сейчас дизельное топливо стоит порядка 17200-17500 руб. за тонну, а мазут - 8700-9100 руб. за тонну. Неудивительно, что спрос на мазут значительно выше. Особенно это касается иностранных судов, приходящих заправляться на российские терминалы. Более 80% из них закупают именно мазут. К тому же в последние полгода цена топлива на российских терминалах на $60-70 ниже, чем в Сингапуре, что опять же связано со стоимостью нефти на мировом рынке. Поэтому все больше иностранных судов предпочитают заходить на заправку в порты российского Дальнего Востока.

Растет спрос на мазут Ф-5 с низкой температурой замерзания. Обычный судовой мазут сгущается уже при +10оС, поэтому приходится подогревать его перед подачей в двигатель. Мазут Ф-5 становится вязким только при 5оС.

- Хотя цена на Ф-5 выше, чем на обычный мазут - около 11 тыс. руб. за тонну, спрос на него есть, - утверждает Денис Кириченко. - Поэтому мы даже закупили блендерную установку, которая позволит нам производить Ф-5 своими силами. Сейчас же в промышленных масштабах мазут Ф-5 выпускают только на Комсомольском НПЗ и в порту Ванино.

Цивилизованный рынок не за горами?

Развитие розничного рынка сдерживается высокой ценой на топливо. Бизнесмены видят, что этот рынок нестабилен. В городах основная проблема - отсутствие свободных площадок под строительство новых АЗС.

- Розничный рынок топлива постепенно приходит в соответствие с международными стандартами, - полагает Владимир Масловский. - Эра хаотического бизнеса в торговле топливом, с ее недоливами и разбавлением подходит к концу. Все идет к тому, что АЗС будут предоставлять полный комплекс услуг - автомойка, магазин, кафе. К этому мы и стремимся.

Но основные события будут проходить все же не на розничном рынке. Серьезно изменит ситуацию на топливном рынке строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", которое начато в апреле этого года. Протяженность трассы нефтепровода - более 4 тыс. км, предполагаемая стоимость проекта - $16 млрд. Проект планируется завершить к концу 2008 года. Строительство нефтепровода усилит позиции Роснефти и НК "Альянс", так как транспортное плечо для нефтеперерабатывающих предприятий значительно сократится, а нефть из трубопровода обойдется дешевле привезенной по железной дороге.

В результате строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", освоение новых нефтяных месторождений Южной Якутии, проведение реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий и строительство новых НПЗ может оживить общую экономическую активность на Дальнем Востоке.