Первый "молодой" дом сдадут в 2008 году

В Хабаровске более 4 тыс. молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Городской целевой программой "Жильё для молодых семей", утвержденной на заседании хабаровской городской думы. предусмотрено строительство двух домов по 140 квартир каждый, для 280 молодых семей. Сдача первого дома планируется уже в 2008 году, второго - годом позже.

Двухкомнатная квартира площадью 56 кв. метров в молодежном доме будет стоить 1 млн 400 тыс. руб. Участникам программы необходимо погасить 60% стоимости жилья, 40% будут субсидированы из федерального, краевого и городского бюджета. Оставшуюся сумму - около одного миллиона рублей - молодая семья может заплатить из собственных средств, либо взять ипотечный кредит в одном из коммерческих банков города.

При рождении ребенка 5% стоимости жилья будет компенсироваться муниципальным бюджетом.