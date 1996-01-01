Почти треть жилья не приватизирована

За 12 лет в Хабаровске приватизировано только около 70% жилья, подлежащего приватизации. Об этом сообщила начальник отдела приватизации и обмена жилья администрации города Хабаровска Татьяна ЛАПТИЕВА.

По ее словам, никакой паники в отношении приватизации квартир в текущем году (объявленном ранее последним годом бесплатной приватизации жилья) в Хабаровске не было.

Она также добавила, что за 12 лет были случаи приватизации бараков, "но что касается расприватизации, такое случалось очень редко, и в основном когда по какой-то причине приватизация признавалась недействительной через суд".