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Строить с нуля
Появление в нашей жизни слова "ипотека" принесло многим надежду на скорое приобретение жилья. Однако, по словам заместителя главы администрации Комсомольска-на-Амуре по строительству Юрия РОЖЕНЦЕВА, большого интереса ипотека у комсомольчан пока не вызывает.
Главная причина тому - стоимость квартиры при кредите в 14-18% на 15 лет увеличивается вдвое, а чем кредит "длиннее", тем стоимость квартиры выше. Такая проблема, безусловно, есть, но многие банки начинают снижение процентной ставки по ипотечному кредитованию. А со II квартала 2006 года в Комсомольске-на-Амуре начал работать филиал ОАО "Хабаровское ипотечное агентство", который предлагает значительно более выгодные условия ипотеки. Получив такого конкурента, банки, надо думать, сделают свои кредитные линии более доступными и привлекательными. Но пока о результатах деятельности филиала говорить рано. Есть другая проблема - стоимость строительства жилья.
У каждого российского города своя история строительства и свои цены на недвижимость и на вторичном рынке, и на новострой. Если цены на вторичное жилье в Комсомольске стабильные, то новые квартиры сегодня комсомольчанам недоступны из-за высокой стоимости. Почему новое жилье вдруг резко стало дорожать в городе, где ранее цены были самыми привлекательными для потребителя?
Дело в том, что на протяжении последних 7-10 лет жилых домов с нуля в Городе юности строительные организации практически не возводили. Дома для авиастроителей в Ленинском округе не в счет, так как там финансирование, выделяло на их строительство КнААПО. Получается, что в Комсомольске-на-Амуре жилье только достраивали. Фундамент и коробки зданий имелись, спасибо строителям прошлого века. Дома по улицам Пионерской и Кирова, по Осоавиахима, молодежные жилищные комплексы... Все это достроено. При этом стоимость квадратного метра для населения выходила до 23-27 тыс. руб.
Начинай строить с фундамента - получатся все 30 тыс. руб., а то и больше. А такие цены никакая ипотека не преодолеет. В вторичный рынок жилья Комсомольска-на-Амуре предлагает жилой квадрат в среднем по 15-16 тыс. руб. Например, 2-комнатную квартиру в центре города (дом кирпичный, комнаты раздельные, с балконом, общая площадь 61 кв. м) выставили на торги по цене в 880 тыс. руб. Такая же новостройка потянет почти на 2 млн руб.
Тут впору говорить о сворачивании строительства нового жилья в Комсомольске-на-Амуре вообще.
А ведь под перспективное многоэтажное строительство жилья в городе есть участки - всего около 74 гектаров. Возможно строительство целых микрорайонов, так как в конце 80-х гг. прошлого века на этих участках была проведена инженерная подготовка, подведены коммуникации. Имеются более 30 площадок под точечное строительство многоэтажных домов.
"Хватит строить для богатых, - обратился на коллегии к руководителям строительных организаций глава Комсомольска-на-Амуре Владимир МИХАЛЕВ. - Им уже не надо, у них уже по две квартиры, как минимум, есть. Нужно социальное жилье! Никто по 30 тыс. покупать не будет, а недострои закончились. 16-18 тыс. руб. за метр - вот его цена, дороже никто брать не будет".
Вряд ли в этом году строители Комсомольска приступят к такому проекту. В планах, например, лидера городского административного и жилого зодчества строительной фирмы "Инфра" - проектирование для руководящих кадров ОАО "Амурметалл" дома с автостоянкой (стоимость - $1300 за 1 кв. м только по проекту). Разрабатывается тема малоэтажного строительства. В данном случае руководство "Инфры" намерено выходить на главу города с просьбой выделения участка земли на льготных условиях, также в планах - мансардное строительство. Все вышеперечисленное - элитарное жилье. Для ипотеки - ничего.
"Ориентироваться надо на людей со средним заработком, который сегодня есть по нашему городу (11,5 тыс. руб. - Прим. авт.), - считает Михалев. - Менталитет наших людей еще таков, что многие ждут в очередях жилье от предприятий, но после принятия Жилищного кодекса, законодательных актов по архитектуре и строительству единственная возможность приобретения жилья - ипотека. Бесплатно только малоимущим категориям, в которые по нынешним определениям попадают единицы. Наша задача в этом году определиться с началом строительства жилья в следующем году. На этот год мы уже не успели. Что еще важно понять, так это то, то никто $1000 за 1 кв. м платить не будет! Это не социальное жилье. Вот потому и задание - спроектировать дом по 16 тыс. за 1 кв. м.
И еще момент. Есть строительные организации, которые предлагают за 12-15 тыс. руб., - это китайские подрядчики. Никаких удорожаний, копейка в копейку. Начали строить по одной цене и сдали по такой же. Но чем это грозит - приглашение китайских подрядчиков на наш строительный рынок?! Но ведь мы к этому придем, если обстановка не изменится, если свои строители будут предлагать за 30 тыс. руб. Рыночное решение вопроса - китайцы. Конкуренция на рынке - основа, а наши строители конкуренции по вопросам стоимости пока не составляют".
Вторичный рынок, при кажущейся безграничности, имеет свои пределы. И строить новое жилье в Комсомольске будут. Но кто? Если бы комсомольчанам был дан выбор - дешевое жилье от китайцев или дорогое от соотечественников - то, думается, сделали бы они его в пользу первых. Никто при покупке нового жилья не претендует на суперотделку квартиры дорогими материалами. Главное - чтобы оно было.
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