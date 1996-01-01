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Колбасный патриотизм
Приморские мясные деликатесы для хабаровчан оказались намного вкуснее, чем колбасы предприятий дальневосточной столицы. Продукция компании "Ратимир" уверенно занимает первые места на полках краевых магазинов. Как поддержать местного производителя и повысить реализацию выпускаемого товара, обсуждалось на коллегии министерства пищевой промышленности правительства Хабаровского края.
По утверждению заместителя начальника управления пищевой промышленности Ирины ЕФИМОВОЙ, хабаровские пищевики, несмотря на серьезную конкуренцию приморцев, не сдают свои позиции и продолжают бороться за потребителя среди всего изобилия предлагаемых товаров.
Вот, например, местные молочники постоянно придумывают новые виды лечебной кисломолочной продукции, объемы производства по сравнению с прошлым годом увеличились на 6,9%. Алкогольные предприятия повысили выпуск товара, в частности пива на 19,7%, безалкогольных напитков на 8,7%, полуфабрикатов на 4,9%.
В целом в 2006 г. предприятиями края выпущено продукции на 3 млрд 660 млн руб., по сравнению с 2005 годом производство увеличилось на 93,8%.
Однако этих успехов не достаточно, на сегодняшний день местный производитель в торговом обороте края занимает малую долю. В решение этого вопроса в очередной раз попытались разобраться как производители, так и торговые компании.
Директора торговых компаний посоветовали производителям принципиально новые подходы в реализации товара. Так, например, руководитель сети магазинов "Три толстяка" Александр РЕЙДЕЛЬ предложил задуматься об удобной фасовке товара и дисциплинировать доставку грузов в магазины. Напомнив всем присутствующим, что не нужно спорить между собой, кто сегодня лидирует - производитель или розница, он подчеркнул, что главное - это покупатель, и все остальные должны удовлетворять именно потребности покупателя.
Впрочем, это все "мелочи", есть более фундаментальные вещи - квотирование заграничного мяса, которое влияет на стоимость колбасных изделий. Как решить эту проблему? Конкретных предложений пока никто из присутствующих не высказал.
Как известно, квоты на импорт мяса в крае имеет только одно предприятие "Григ". Всем остальным такого разрешения не дано. С недавнего времени мясо в дальневосточную столицу завозится не из Китая, а из Парагвая. По словам самих производителей, именно эта ситуация и привела к тому, что в Хабаровске самая дешевая колбаса стоит около 140 руб. Почему у хабаровских производителей не оказалось квот? Ответ прост: дело в том, что местные мясопереработчики никогда не завозили мясо напрямую, а брали его у импортеров, по той причине, что в Хабаровском крае нет кормовой базы для развития животноводства. В итоге мы имеем то, что имеем, - производителям приходится выпускать продукцию на импортном сырье, которое дорожает с каждым днем и тем самым заставляет производителя поднимать цену на готовый продукт.
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