Жилья будет больше

Как было озвучено на заседании администрации края, посвященном ходу реализации в Приморье национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", годовой объем ввода жилья в крае в нынешнем году превысит 250 тыс. кв. м., в 2007 г. - 280 тыс. кв. м.

По словам вице-губернатора Юрия ЛИХОЙДЫ, в этом году жителям края будет выдано ипотечных жилищных кредитов и займов на сумму около 490 млн руб.

Губернатор Сергей ДАРЬКИН в свою очередь подчеркнул: "Чтобы программа обеспечения приморцев доступным жильем заработала в Приморье уже в этом году, необходимо срочно навести порядок в правилах землепользования и застройки, в документах территориального планирования".