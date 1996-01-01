Отбор для реконструкции жилья должен происходить только на аукционах

Отбор организаций, которые производят работы по реконструкции жилого фонда, должен происходить исключительно на аукционах. Об этом заявил начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Михаил ЕВРАЕВ.

"Реконструкция жилого фонда, которая предполагает снос малоэтажных домов и строительство высотных, - важнейший резерв городских площадей для жилищного строительства, - сказал М. Евраев. - Правильная организация этой работы является непременным условием для успешной реализации национального проекта "Доступное жилье".

По мнению ФАС, попытка ввести вместо аукциона конкурсные процедуры приведет к коррупции, поскольку решения при проведении конкурсов непрозрачны и победители зачастую предопределены заранее.