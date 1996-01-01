Нарушения при строительстве обойдутся очень дорого

Московская городская дума на прошлой неделе приняла в первом чтении проект постановления с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В частности, предлагается увеличить максимальный размер штрафов, налагаемых на граждан, должностных и юридических лиц за нарушения при разработке технической документации на строительство, за начало строительства без наличия разрешительных документов, за нарушения при строительстве объектов, их приемке и вводе в эксплуатацию.

Проект постановления предусматривает верхний предел штрафа для должностных лиц до 5 тыс. МРОТ, или до 500 тыс. руб., для юридических лиц - до 100 тыс. МРОТ, или до 10 млн руб. (в настоящее время 200 и 5 тыс. МРОТ соответственно).