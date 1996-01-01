"3t" плетет сеть

Фаст-фуд "3t", владивостокский аналог американской сети быстрого питания "Subway", преобразуется в сеть.

Как рассказал "ЗР" директор ООО "Славия" Алексей ПОДКОЛЗИН, в настоящее время под брендом "3t" начинает работу ресторан в формате "стейк-хауз". Специалиста по приготовлению классических североамериканских стейков специально готовили в течение нескольких недель. Кроме этого, через 2 недели на остановке Лазо во Владивостоке откроется еще один фаст-фуд "3t". "При этом мы не собираемся останавливаться на трех точках общепита, - отмечает Алексей Подколзин. - В настоящее время мы подыскиваем места под две точки быстрого питания, объединенные этим же брендом".