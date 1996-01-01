"Би Лайн" будет осваивать Дальний Восток через суд

Как стало известно RBC daily, сотовый оператор "ВымпелКом" в очередной раз не смог получить частоты для ведения своей деятельности в ряде регионов Дальнего Востока. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила не рассматривать этот вопрос на ближайшем заседании, которое пройдет 26 июня.

В самой ГКРЧ утверждают, что частоты к выделению еще не готовы. "ВымпелКом" же, не доверяя словам чиновников, уже готовится судиться с ГКРЧ. При этом до сих пор в России не наблюдалось прецедентов получения сотовыми операторами частот через суд.

Досье На начало 2006 года сеть "Би Лайн GSM" работала в 76 регионах России. Компания является лидером по данному показателю среди российских операторов сотовой связи. В Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах Би Лайн GSM - крупнейший оператор сотовой связи. В Кемерово, Барнауле, Горно-Алтайске, Норильске, Белгороде, Брянске, Воронеже, Владимире, Иваново, Курске, Липецке, Твери, Туле, Ярославле, Оренбурге, Чебоксарах, Саратове, Нижнем Новгороде, Нальчике, Черкесске, Калининграде, Ставрополе, Элисте, а также в Хабаровске и на Камчатке "Би Лайн GSM" - лидер по количеству абонентов.

За последние несколько лет "ВымпелКом" обращался к регулятору с просьбой о выделении частот на Дальнем Востоке около 40 раз и все безуспешно, в то время как МТС и "МегаФон" благополучно получили такие лицензии еще в 2004 г. Кроме того, "ВымпелКом" обнаружил на своем пути на Дальний Восток очередное препятствие, но уже не в лице регулятора. Заявление на получение частот на территории всего Дальневосточного макрорегиона подал приморский сотовый оператор "Новая Телефонная Компания" (НТК). В итоге, устав подавать бесполезные заявки, "ВымпелКом" обратился за помощью в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая выдала ГКРЧ предписание о выдаче лицензий и предложила переподчинить службу себе.

На сегодняшний день "ВымпелКом" не представлен в 11 регионах Российской Федерации, где проживает 8 млн человек. "В совокупности эти регионы приносят нашему основному конкуренту - компании МТС - около $20 млн выручки ежемесячно", - сетовал ранее генеральный директор "ВымпелКома" Александр ИЗОСИМОВ. Тем не менее этот досадный факт не помешал "ВымпелКому" значительно потеснить МТС на рынке в первом квартале 2006 г. Видимо, этим можно объяснить заявление главы "ВымпелКома" на недавней конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" о том, что "если компания не получит лицензии, то это будет несмертельно".

Однако сейчас "ВымпелКом" собирается ответить на бездействие ГКРЧ. "В ближайшее время мы планируем подать в суд на ГКРЧ, но детали этого мероприятия пока не разглашаются", - заявили RBC daily в пресс-службе "ВымпелКома". ФАС, которая активно судится с ГКРЧ, заняла выжидательную позицию. "Наши действия зависят от решения суда. Если оно будет вынесено в нашу пользу, то мы обязательно будем добиваться выдачи частот для "ВымпелКома" на Дальнем Востоке", - сообщил RBC daily заместитель начальника отдела общественных связей ФАС Константин ДОРОХИН. Он также добавил, что ближайшее рассмотрение иска ГКРЧ о признании предписаний ФАС недействительными состоится только 3 августа.

По мнению аналитиков, получение частот на Дальнем Востоке с течением времени для "ВымпелКома" свою актуальность не утратило. "ВымпелКом" позиционирует себя как общефедеральный оператор, а потому частоты в Дальневосточном регионе ему крайне необходимы. Кроме того, такие города, как Владивосток, могут принести оператору неплохой доход", - отмечает эксперт iKS-Consulting Оксана ПАНКРАТОВА. По словам директора управления корпоративных финансов РОСБАНКа Яна ЯНОВСКОГО, через несколько лет на расстановку сил на российском сотовом рынке будет влиять буквально каждый город, в котором у сотового оператора есть присутствие. "Кроме того, даже если в ближайшее время "ВымпелКом" умудрится получить лицензию на Дальнем Востоке, оператору придется потратить много времени на построение сети "с нуля". Ведь одна только регистрация базовых станций может занять около года", - говорит он.