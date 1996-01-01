Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Би Лайн" будет осваивать Дальний Восток через суд
Как стало известно RBC daily, сотовый оператор "ВымпелКом" в очередной раз не смог получить частоты для ведения своей деятельности в ряде регионов Дальнего Востока. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила не рассматривать этот вопрос на ближайшем заседании, которое пройдет 26 июня.
В самой ГКРЧ утверждают, что частоты к выделению еще не готовы. "ВымпелКом" же, не доверяя словам чиновников, уже готовится судиться с ГКРЧ. При этом до сих пор в России не наблюдалось прецедентов получения сотовыми операторами частот через суд.
ДосьеНа начало 2006 года сеть "Би Лайн GSM" работала в 76 регионах России. Компания является лидером по данному показателю среди российских операторов сотовой связи. В Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах Би Лайн GSM - крупнейший оператор сотовой связи. В Кемерово, Барнауле, Горно-Алтайске, Норильске, Белгороде, Брянске, Воронеже, Владимире, Иваново, Курске, Липецке, Твери, Туле, Ярославле, Оренбурге, Чебоксарах, Саратове, Нижнем Новгороде, Нальчике, Черкесске, Калининграде, Ставрополе, Элисте, а также в Хабаровске и на Камчатке "Би Лайн GSM" - лидер по количеству абонентов.
За последние несколько лет "ВымпелКом" обращался к регулятору с просьбой о выделении частот на Дальнем Востоке около 40 раз и все безуспешно, в то время как МТС и "МегаФон" благополучно получили такие лицензии еще в 2004 г. Кроме того, "ВымпелКом" обнаружил на своем пути на Дальний Восток очередное препятствие, но уже не в лице регулятора. Заявление на получение частот на территории всего Дальневосточного макрорегиона подал приморский сотовый оператор "Новая Телефонная Компания" (НТК). В итоге, устав подавать бесполезные заявки, "ВымпелКом" обратился за помощью в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая выдала ГКРЧ предписание о выдаче лицензий и предложила переподчинить службу себе.
На сегодняшний день "ВымпелКом" не представлен в 11 регионах Российской Федерации, где проживает 8 млн человек. "В совокупности эти регионы приносят нашему основному конкуренту - компании МТС - около $20 млн выручки ежемесячно", - сетовал ранее генеральный директор "ВымпелКома" Александр ИЗОСИМОВ. Тем не менее этот досадный факт не помешал "ВымпелКому" значительно потеснить МТС на рынке в первом квартале 2006 г. Видимо, этим можно объяснить заявление главы "ВымпелКома" на недавней конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" о том, что "если компания не получит лицензии, то это будет несмертельно".
Однако сейчас "ВымпелКом" собирается ответить на бездействие ГКРЧ. "В ближайшее время мы планируем подать в суд на ГКРЧ, но детали этого мероприятия пока не разглашаются", - заявили RBC daily в пресс-службе "ВымпелКома". ФАС, которая активно судится с ГКРЧ, заняла выжидательную позицию. "Наши действия зависят от решения суда. Если оно будет вынесено в нашу пользу, то мы обязательно будем добиваться выдачи частот для "ВымпелКома" на Дальнем Востоке", - сообщил RBC daily заместитель начальника отдела общественных связей ФАС Константин ДОРОХИН. Он также добавил, что ближайшее рассмотрение иска ГКРЧ о признании предписаний ФАС недействительными состоится только 3 августа.
По мнению аналитиков, получение частот на Дальнем Востоке с течением времени для "ВымпелКома" свою актуальность не утратило. "ВымпелКом" позиционирует себя как общефедеральный оператор, а потому частоты в Дальневосточном регионе ему крайне необходимы. Кроме того, такие города, как Владивосток, могут принести оператору неплохой доход", - отмечает эксперт iKS-Consulting Оксана ПАНКРАТОВА. По словам директора управления корпоративных финансов РОСБАНКа Яна ЯНОВСКОГО, через несколько лет на расстановку сил на российском сотовом рынке будет влиять буквально каждый город, в котором у сотового оператора есть присутствие. "Кроме того, даже если в ближайшее время "ВымпелКом" умудрится получить лицензию на Дальнем Востоке, оператору придется потратить много времени на построение сети "с нуля". Ведь одна только регистрация базовых станций может занять около года", - говорит он.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета