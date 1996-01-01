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Приморские мечтатели
На прошлой неделе в Думе Владивостока состоялось рассмотрение проекта генплана Владивостока, разработанного специалистами "Приморгражданпроекта". Несмотря на достаточно подробное описание стратегии развития города, проект вызвал множество нареканий со стороны депутатов.
С надеждой на демографический "взрыв"
Институт "Приморгражданпроект" занимается разработкой проекта генплана (ГП) с 2003 г., новая версия, как и старая, рассчитана на численность населения в 800 тыс. человек.
Планы переустройства городских территорий можно по праву назвать глобальными: много внимания уделено строительству новых транспортных развязок и мостов на мыс Чуркина и остров Русский. Что касается разгрузки существующей федеральной трассы, то стоит признать, что в этой части новый ГП выглядит гораздо выигрышнее старого, по крайней мере, в теории. Старый генплан предусматривал строительство дублирующей магистрали по территории Ботанического сада и городского кладбища, в новом же проекте - скоростная дорога, предназначенная в основном для грузового транспорта, "сдвинута" на восток. Начинается она в районе заводов "Варяг" и "Изумруд", а заканчивается на Седанке, где предполагается построить крупную транспортную развязку.
Вообще, от количества новых мостов и тоннелей, изображенных на новой транспортной схеме города, захватывает дух - вопрос заключается в том, какими темпами будет вестись их строительство.
В отличие от ГП образца 1989 г., специалисты "Приморгражданпроекта" сделали попытку проработать вопросы застройки островных территорий города и полуострова Песчаный. В перспективе, по замыслу разработчиков генплана, острова будут "пришвартованы" к материку мостами, а Владивосток, Артем и населенные пункты на юге Надеждинского района сольются в одну агломерацию. Правда, такой сценарий развития событий пока маловероятен по одной простой причине - население Приморья сокращается, а не увеличивается. Представленный на суд депутатов проект застройки жилого массива на 50 тыс. жителей в районе Снеговой пади, возведение которого планируется осуществить в рамках национального проекта "Доступное жилье", по-видимому, тоже рассчитан на демографический "взрыв", который пока существует только в планах.
Фантастика, да и только?
Надо сказать, что многие планы проектировщиков вызывают легкую улыбку, а ГП в целом больше похож на фантастический роман. Один из его главных недостатков - многие проектируемые объекты "построены" на землях Минобороны. И хотя глава оборонного ведомства Сергей ИВАНОВ недавно пообещал отдать земли под жилую застройку, говорить хотя бы о примерных сроках начала строительства пока рано - всем хорошо известно, с какой скоростью в России выполняются указания высокопоставленных лиц.
Кроме того, существующая коммунальная инфраструктура вряд ли справится с нагрузкой, которая ляжет на нее после возведения новых домов - вопросы снабжения будущих жилмассивов электричеством, теплом и водой пока проработаны лишь поверхностно.
Городские депутаты крайне скептически отнеслись к представленному на их суд проекту. По их словам, документ оторван от реальности, и в нынешнем виде его принимать нельзя. План рассчитан примерно на 10 лет, но представленный в нем объем работ в такой срок явно невыполним, начальник "Приморгражданпроекта" Евгений МЕЛЬНИКОВ попытался было возразить, что "современный Генплан должен постоянно корректироваться", но такое объяснение мало устроило депутатов. В итоге народные избранники приняли решение вынести проект развития краевого центра на публичные слушания, прежде чем он будет внесен на рассмотрение думы.
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