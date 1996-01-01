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В Ленинском районе ЕАО китайцы развернули строительство
Своих гостей Ленинский район ЕАО теперь встречает красными флагами, транспарантами на языке Конфуция и строительными лесами. После того как год назад эту территорию получило в аренду ООО "Золотой дракон" из КНР, окраина села Ленинское больше напоминает промзону небольшого китайского городка.
Строителей из провинции Хэйлунцзян призвал на левый берег Амура лично глава Ленинского района ЕАО. Местные власти намерены с помощью китайцев решить в райцентре проблему доступного жилья. В этом году впервые с советских времен в Ленинском планируют сдать в эксплуатацию многоквартирный дом. Строят здание китайские рабочие, по китайским технологиям и на китайские же деньги. Руководство ООО "Золотой дракон" обещает, что все 48 квартир будут готовы принять своих хозяев уже в октябре. "Планируем выкупить часть квартир для бюджетников и молодых семей, но вначале, конечно, посмотрим, какого качества будет жилье", - говорит Владислав БУРДЫНСКИЙ, заведующий отделом предпринимательства и инвестиций районной администрации.
Оговорка про качество отнюдь не случайна: многоквартирный дом, в рекордно короткие сроки построенный в Биробиджане при участии китайских рабочих, среди жителей областного центра считается малопрестижным. Однако в отличие от города, где уже несколько лет отмечается настоящий строительный бум, в Ленинском районе у "Золотого дракона" серьезных конкурентов пока нет. На российском берегу ООО "Золотой дракон" развернуло масштабное по местным меркам производство.
Больше 200 человек изготавливают кирпичи из местного сырья, работают на лесопилке, обслуживают цех металлочерепицы и линию по выпуску пластиковых окон. При этом масштаб одного района руководство предприятия с амбициозным названием явно не устраивает. Цель китайских промышленников - стать компанией регионального уровня.
"У вас большой рынок строительства. И если наш первый опыт будет удачным, собираемся работать в других районных центрах. Ведь современных зданий у вас пока еще немного", - озвучивает планы компании генеральный директор компании ЛЮ Цзюй Лун. По словам господина Лю, с приходом его компании на строительном рынке области "цены будут ниже".
Между тем, по неофициальной информации, интересы "Золотого дракона" строительством не ограничиваются. В райцентре уже открыто говорят о том, что на окраине села скоро появится собственный "Чайна-таун", который объединит комплекс производственных зданий, АЗС, автосервис, гостиницу и рестораны.
ДосьеПо данным управления по связям со СМИ областного правительства, объем выполненных в автономии строительных работ за январь-март 2006 года оценивается в 409,8 млн руб., что составляет 42% от уровня I квартала 2005 года. За январь-март 2006 года сдана в эксплуатацию 51 квартира общей площадью 3100 кв. м, что на 16% ниже уровня предыдущего года. Индивидуальными застройщиками введено 12 квартир общей площадью 1435 кв. м (131,7% к соответствующему периоду прошлого года).
Стоимость 1 кв. м жилья по области на первичном рынке - 11750 руб., на вторичном - 12376 руб.
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