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Владивосток обзавелся прачечной самообслуживания
На Океанском проспекте, в районе Первой Речки, открылась единственная в краевом центре прачечная самообслуживания.
На данный момент здесь предоставляют две услуги - стирка и сушка белья (каждая операция занимает около 40 минут). В прачечной установлено профессиональное оборудование известного американского производителя Maytag, в будущем планируется добавить гладильный пресс. Сюда можно прийти со своим порошком и кондиционером для белья, а можно воспользоваться тем, что есть в прачечной, разумеется, за дополнительную плату.
Стирка одной партии белья (до 7 кг) обойдется в 90 руб., сушка - в 30 руб. Цены конкурентоспособные, если учесть, что в среднем по городу стоимость стирки 1 кг белья вместе с сушкой и глажением колеблется от 45 до 80 руб. (причем речь идет только о постельном белье, полотенцах и пр.).
Если опыт на Первой Речке окажется успешным, владелец планирует создать целую сеть прачечных самообслуживания в разных районах города. Ведь чтобы услуга была стабильно востребована, она должна быть приближена к месту проживания.
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