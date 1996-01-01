Владивосток обзавелся прачечной самообслуживания

На Океанском проспекте, в районе Первой Речки, открылась единственная в краевом центре прачечная самообслуживания.

На данный момент здесь предоставляют две услуги - стирка и сушка белья (каждая операция занимает около 40 минут). В прачечной установлено профессиональное оборудование известного американского производителя Maytag, в будущем планируется добавить гладильный пресс. Сюда можно прийти со своим порошком и кондиционером для белья, а можно воспользоваться тем, что есть в прачечной, разумеется, за дополнительную плату.

Стирка одной партии белья (до 7 кг) обойдется в 90 руб., сушка - в 30 руб. Цены конкурентоспособные, если учесть, что в среднем по городу стоимость стирки 1 кг белья вместе с сушкой и глажением колеблется от 45 до 80 руб. (причем речь идет только о постельном белье, полотенцах и пр.).

Если опыт на Первой Речке окажется успешным, владелец планирует создать целую сеть прачечных самообслуживания в разных районах города. Ведь чтобы услуга была стабильно востребована, она должна быть приближена к месту проживания.