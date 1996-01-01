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ПТЭК наконец приоткрылся
Церемония открытия российской части приграничного торгово-экономического комплекса "Пограничный-Суйфэньхэ" прошла в минувшее воскресенье в поселке Пограничный. В ней приняли участие вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ, глава Пограничного района Эдуард БЛИНОВ, мэр Суйфэньхэ, представители инвесторов проекта - Информационно-аналитического агентства "Приморье" и "Шанхай Шимао" и др.
В первую очередь вошло создание инфраструктуры: проложены дороги, подведены свет, вода и канализация. Практически готов к работе Центр деловых коммуникаций, небольшая гостиница и общежитие для обслуживающего персонала. После перерезания красной ленточки и традиционных хлеба с солью участники церемонии прошли в ЦДК, где открылась небольшая выставка продукции и услуг компаний, намеренных работать в комплексе. Это "Славда", "Роскошь", Хорольский и Спасский молокозаводы, турфирмы "Ритм-10" и "Дальинтур", банк "Приморье" и др.
Глава ИАА "Приморье" Владимир СТЕГНИЙ сообщил о следующих этапах проекта. По его словам, здесь появится финансовый центр, промышленно-производственная и туристическо-рекреационные зоны. Правда, открытие производства напрямую зависит от возможности привлекать на льготных условиях китайскую рабочую силу (имеется в виду возможность работать в русской зоне с минимумом формальностей, а вечером возвращаться на родину), но Москва пока не дает на это "добро". Кроме того, к осени намечено развернуть совместную образовательную программу, чтобы подготовить специалистов для работы в ПТЭКе. Преподавать им будут специалисты из Пекина и Высшей школы экономики (Москва).
Что касается китайской части ПТЭКа, запуск первой очереди намечен на конец июля, но масштабы сделанного за два с небольшим месяца (корр. "ЗР" побывал здесь в конце марта) впечатляют. Завершается отделка комплекса из четырех зданий, соединенных между собой стеклянными крышами. Этот комплекс будет передан в управление крупной торговой сети, которая раскинулась по всему Китаю, в том числе в южнокитайских мегаполисах, так что качество и ассортимент товаров обещают быть на достойном уровне. Отделан центральный холл и часть помещений 5-звездочной гостиницы "Шимао-Holiday Inn", которая в марте еще стояла в лесах. Вокруг нее забетонированы дороги, разбиты клумбы, высажены деревья. Управлять гостиницей будет Continental Group - крупнейшая гостиничная сеть в мире.
Несмотря на продолжающиеся работы, китайская сторона организовала торжественный прием российской делегации, устроив концерт на площади перед гостиницей. К сожалению, российской стороной до сих пор не решен вопрос об упрощенном посещении ПТЭКа китайскими и российскими гражданами, несмотря на подписанные еще в 1998-99 гг. межправсоглашения по трем комплексам - в Приморье, Читинской и Амурской областях. Поэтому гостям, приглашенным на церемонию, чтобы попасть на китайскую часть ПТЭКа, пришлось возвращаться на КПП и проходить таможню, на что ушло около часа, хотя, не будь ворота на замке, это заняло бы минут 10-15.
Китайская сторона готова на то, чтобы максимально упростить посещение ПТЭКа, но это невозможно в одностороннем порядке, а российское таможенное и пограничное руководства затягивают решение вопроса, хотя без этого существование приграничного торгового комплекса теряет смысл.
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