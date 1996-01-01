Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Питьевая вода "Тайги" попала под экспертизу
Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю передано в суд дело об административном правонарушении со стороны ОАО "Тайга", производящего питьевую бутилированную воду.
Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями правоохранительных органов провели проверку предприятий, производящих питьевую бутилированную воду для населения.
При проверке ОАО "Тайга" был обнаружен ряд нарушений: у работников линии розлива воды не было санитарных книжек, а санитарно-эпидемиологическое заключение по скважине в поселке Корфовском, откуда предприятие берет воду, датировано 1993 годом, тогда как срок действия заключения - пять лет.
Проверяющая комиссия выдала руководству "Тайги" предписание устранить нарушения в определенный законом срок. По прошествии этого срока Роспотребнадзор провел повторную проверку предприятия, но нарушения так и не были устранены.
Сейчас Роспотребнадзором собраны все необходимые документы и дело ОАО "Тайга" передано в суд Кировского района с тем, чтобы привлечь руководство предприятия к административной ответственности.
Также в настоящее время проводится экспертиза качества питьевой воды, реализуемой ОАО "Тайга". И, в случае если оно действительно окажется не соответствующим нормам, руководителям "Тайги" грозит ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
ДосьеОАО "Тайга" в прошлом - один из крупнейших производителей алкогольных и безалкогольных напитков в Хабаровске. В настоящее время находится в состоянии банкротства: основная часть цехов и территории распроданы различным фирмам. Самой "Тайге" принадлежат всего два цеха, в одном из них и находится линия розлива питьевой бутилированной воды.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Дальневосточники накупили смартфонов на десятки миллиардов рублей
- Владельцам дальневосточных гектаров напомнили об отчетности
- Независимые АЗС толкают вверх цену на топливо
- "Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Франшиза косит наши ряды
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора