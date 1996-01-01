Питьевая вода "Тайги" попала под экспертизу

Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю передано в суд дело об административном правонарушении со стороны ОАО "Тайга", производящего питьевую бутилированную воду.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями правоохранительных органов провели проверку предприятий, производящих питьевую бутилированную воду для населения.

При проверке ОАО "Тайга" был обнаружен ряд нарушений: у работников линии розлива воды не было санитарных книжек, а санитарно-эпидемиологическое заключение по скважине в поселке Корфовском, откуда предприятие берет воду, датировано 1993 годом, тогда как срок действия заключения - пять лет.

Проверяющая комиссия выдала руководству "Тайги" предписание устранить нарушения в определенный законом срок. По прошествии этого срока Роспотребнадзор провел повторную проверку предприятия, но нарушения так и не были устранены.

Сейчас Роспотребнадзором собраны все необходимые документы и дело ОАО "Тайга" передано в суд Кировского района с тем, чтобы привлечь руководство предприятия к административной ответственности.

Также в настоящее время проводится экспертиза качества питьевой воды, реализуемой ОАО "Тайга". И, в случае если оно действительно окажется не соответствующим нормам, руководителям "Тайги" грозит ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.