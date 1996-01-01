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DIXIS открыла магазин цифровой техники в Хабаровске
На хабаровском рынке сотового ритейла появился новый игрок. Компания DIXIS открыла магазин цифровой техники.
Группа компаний DIXIS - один из лидеров в области дистрибуции, оптовой и розничной продажи цифровой техники, оборудования и аксессуаров для сотовой связи заключила договор с компанией "Даль Телеком". В планах сотрудничества до конца года запустить в работу более 70 торговых точек по всему Дальнему Востоку.
Согласно действующему договору "Даль Телеком" стал вторым партнером DIXIS, обладающим правом заключать договоры субфранчайзинга с другими организациями.
Как рассказали специалисты компании "Даль Телеком", появление на территории ДВФО такой компании, как DIXIS, связано с перспективами экономического развития региона.
Согласно проведенным аналитическим исследованиям Дальний Восток характеризуется наиболее низкой степенью проникновения сотовой связи, но при этом демонстрирует самые высокие темпы роста абонентских баз сотовых операторов.
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