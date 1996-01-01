Квадратный метр будем измерять рублями?

Май порадовал хабаровчан хорошей теплой погодой на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра хотя и выросла (1,25%), но несколько меньше предполагаемой величины (1,5%).

К началу летнего сезона средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Хабаровска составила $1053,58. Снижение темпа относительно расчетного связано, видимо, с завышенными темпами роста рынка в феврале-марте. Так, за первый квартал текущего года среднемесячный темп роста стоимости квадратного метра составил 2,6%, а это несколько выше многолетних среднемесячных показателей. Поэтому за первые два месяца второго квартала среднемесячный темп составляет уже 0,45%. Таким образом, к началу июля среднемесячный рост рынка за полугодие составляет 1,74%, что укладывается в средние показатели для Хабаровска.

Как всегда, выше среднего росла стоимость квадратного метра у однокомнатных квартир (4,08%) и у жилья в центре города (2,87%). Причем в этом районе престижности повышалась стоимость сталинок и квартир новой планировки, т. е. в тех секторах рынка, где всегда стабильный и высокий спрос. С темпом выше средних показателей росла стоимость квадратного метра у хрущевок (5,67%) во всех районах престижности. А на окраине наиболее активно дорожали квартиры с улучшенной планировкой. У остальных типов жилья во всех районах престижности стоимость квадратного метра снизилась от 0,05% до 6%.

По-прежнему самый дорогой квадратный метр у квартир новой планировки в центре города. Не далеко отстали от них и сталинки. Самый дешевый "курс" у квартир улучшенной планировки на окраине, причем у хрущевок здесь квадратный метр самый дорогой (см. таблицу). Это может свидетельствовать только о завышенных ценах на них, которые выставляются без учета площади жилья, либо оценивается евроремонт, ну и, конечно, спрос на малогобаритное жилье.

Примером может служить однокомнатная квартира на ул. Панфиловцев общей площадью 32 кв. м, предлагаемая за $33 тыс. Сравните с трехкомнатной на ул. Вологодской - площадь 63,3 кв. м, по цене $34 тыс.

Лидерами роста стоимости в мае уже традиционно выступали однокомнатные квартиры, цена на которые в среднем по городу выросла более чем на 7%. Не меньшим спросом пользовались и квартиры на окраине, у которых рост средней цены превысил 10%. Спрос сохраняется из-за более доступных цен, покупатели же в основном - молодежь.

Для этой категории покупателей можно привести пример самой дешевой квартиры, продаваемой в мае в Хабаровске на вторичном рынке жилья. Это однокомнатная хрущевка на Красной Речке общей площадью 32 кв. м, которая продавалась за $23 тыс. Ближайший преследователь дороже ее на $5,5 тыс. и находится в Южном микрорайоне.

Для состоятельных покупателей приведем пример самой дорогой квартиры мая в Хабаровске. Это двухкомнатная квартира новой планировки на ул. Пушкина общей площадью 110 кв. м по цене $340 тыс.

Кстати, о ценах в у.е. В рамках закона, запрещающего использование наименований иностранной валюты и у.е. в рекламе и прайс-листах, хабаровским риэлтерам, как и риэлтерам во многих других городах России, придется переходить на рубли. Большинство строительных организаций, с которыми плотно сотрудничают риэлтеры, уже в основном перешли на российскую валюту.

Использование рублей для хабаровских риэлтеров, конечно, непривычно, но особых трудностей вызвать не должно, так как рынок сегодня достаточно стабильный, твердость рубля не подвергается сомнению, а поэтому нет никакой особой необходимости использовать у.е. Правда, цифры в прайс-листах будут побольше, и при переходе на рубли цены наверняка качнет вверх.

Но вернемся к нашему анализу майского вторичного рынка жилья. В структуре предложения серьезных изменений не произошло.

Тем не менее уменьшился процент предлагаемых на продажу квартир улучшенной планировки (-5,21%), за счет увеличения квартир новой планировки (1,9%) и хрущевок (2,16%). Увеличилось в структуре предложения и количество трехкомнатных квартир (3,29%) за счет двух- (-2,95%) и однокомнатных (-1,14%). По районам престижности увеличилась доля центра (1,69%) в основном за счет района ближе к центру (-2,94%).

Какие изменения рынка ждут нас в первый летний месяц?

Активных изменений на вторичном рынке жилья не ожидается, если только риэлтеры не начнут переход к рублю. И при этом захотят, воспользовавшись переходом, повысить свои цены за счет игры на курсе доллара. Рост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Хабаровска в июне ожидается не более 1% или даже вообще отсутствие такового, т. е. средний квадратный метр к концу июня может составить $1054 - $1064, или в рублях (при курсе $1=27 руб.) 28,5-28,7 тыс.

По материалам журнала "Хабаровская недвижимость".