Тепло под ногами

В дальневосточной столице готовы внедрять новую для России технологию, благодаря которой энергию можно будет получать буквально из земли. Однако большую заинтересованность в этом пока проявляют только приморцы.

Энергия для президента

В настоящее время в России увеличивается число компаний, предлагающих тепловые насосы.

Досье Тепловой насос - оборудование, которое успешно заменяет печь, кондиционер и водонагревательный котел. Он обогревает, охлаждает и регулирует влажность, способен снабжать потребителя горячей водой. Принцип действия - преобразование низкотемпературной энергии в высокотемпературную и обратно. Источниками энергии являются земля, вода и воздух.

Многие производители рассматривают возможность сборки оборудования в Китае. Эксперты утверждают, что как только это произойдет, цены понизятся и предложение тепловых насосов возрастет. Уже сейчас работают предприятия, занимающиеся выпуском подобного оборудования, но в основном пока это только научно-производственные объединения.

Хабаровская фирма "Скиф-техно" является поставщиком геотермальных технологий производства американской компании Florida Hit Pump Manufacturing.

Досье Системы "Скиф-техно" изготавливаются на основе оборудования, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту СЕ и российскому РСТ, что гарантирует полную совместимость с сетями электропитания, безопасность и высокое качество готовых систем. На хабаровском рынке "Скиф-техно" работает с 1992 г., сначала они продвигали кондиционеры "сплит-системы". В 2001 году обратили внимание на геотермальные технологии. После стажировки специалистов компании в Америке в IGSHPA (Международной Ассоциации Геотермальных Тепловых Насосов) начали предлагать насосы в России.

"Стажировка является необходимым шагом. Американские компании очень ревностно относятся к своему имиджу и к точному соблюдению технологий. Это не какие-то космические разработки, однако они требуют определенной аккуратности", - говорит директор "Скиф-техно" Александр ЖЕЛОНИН. В настоящий момент "Скиф-техно" являются единственными поставщиками геотермальных технологий на Дальнем Востоке.

Кто "съест" рынок?

Немаловажный момент в недостаточно широком внедрении тепловых насосов - инерция на российском рынке. Материалы переводятся медленнее, чем хотелось бы, а русские инженеры, несмотря на свой высокий технический уровень, мало интересуются нестандартными решениями.

"Существующие сегодня проблемы с логистикой и растаможиванием комплектующих (все оборудование поставляется из США), дополнительные расходы на сертификацию, многочисленные разрешения и обучение персонала за счет компании привели к тому, что львиная доля прибыли фирмы уходит на дальнейшей развитие", - объясняет Александр Желонин. Несмотря на все это, "Скиф-техно" уже сегодня готовится к запуску производства тепловых насосов в Хабаровске.

Сейчас с компанией сотрудничают несколько приморских строительных компаний. Географические соседи хабаровчан легче идут на контакт и готовы рисковать, внедряя новые для России технологии. Хотя как такового риска, конечно, в этом нет. По словам экспертов, в Америке и Европе тепловые насосы давно стали технологиями массового применения (в тех же Штатах они используются как в Капитолии, так и в армейских казармах). Системы отопления по технологии FHP Manufacturing установлены в 16-квартирном доме во Владивостоке на ул. Всеволода Сибирцева, в нескольких частных коттеджах "дворцового" типа, в 2- этажном офисном здании в Уссурийске. Готов коттедж в Арсеньеве, на очереди - пансионат в бухте Лазурной.

В Хабаровском крае интерес к геотермальным технологиям значительно меньше, несмотря на довольно высокую потребность и планы краевого правительства по малоэтажной застройке, где системы тепловых насосов будут целесообразнее ныне существующих. Дело в том, что центральные системы отопления, как объясняют сами строители, более-менее оправдывают себя в условиях плотной городской застройки, в коттеджных поселках только прокладка внутриквартальных сетей и установка тепловых пунктов обходится в сотни тысяч рублей. "Сегодня идет так называемый процесс "уговаривания" - людям нужно сначала объяснить, что это, как оно работает и какая им от этого будет польза". Пока "уговорить" удалось лишь небольшой рыбоперерабатывающий завод на Красной Речке.

Досье К преимуществам тепловых насосов относится безопасность (они не связаны с горючими и взрывоопасными материалами, процессами горения и высокими температурами), высокая степень автономности и минимальные требования к обслуживанию (сезонный техосмотр и периодический контроль режимов работы). Даже в больших зданиях кольцевые теплонасосные системы не требуют сложных и дорогостоящих систем управления.

В мае этого года губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подписал постановление "Об основных мероприятиях энергосберегающей политики на 2006-2008 годы", где министерству топлива и энергетики края совместно с компанией "Скиф-техно" поручено разработать рекомендации по применению геотермальных тепловых насосов в автономных системах отопления. В самом же министерстве корреспонденту "ЗР" заявили, что раз "данные технологии внесены в постановление, значит, на них действительно рассчитывают".

То, что власти повернулись лицом к данным технологиям, хорошо, но, даже по самым оптимистичным прогнозам, на развитие рынка потребуется не менее пяти лет. Реалистично-пессимистический прогноз от Александра Желонина - 10 лет. "Сейчас мы "окучиваем" и "удобряем" этот рынок, а кто "съест" плоды - неизвестно. То, что это будем именно мы, - далеко не факт", - прогнозирует он и напоминает, что ныне повсеместно распространенные "сплит-системы" также тяжело пробивали себе дорогу на рынок систем кондиционирования.