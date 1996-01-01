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Уже пять рублевых

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе "Билайн" отметил 15 лет работы на хабаровском рынке. В честь этого события 10 июня в Хабаровске проводились развлекательные мероприятия. На Комсомольской площади, Набережной, в центральных парках города хабаровчане с удовольствием участвовали в конкурсах и выигрывали полосатые призы.

Однако главный приз ожидает всех настоящих и будущих абонентов "Билайна" с 15 июня. Начиная с этого дня компания "Вымпелком" выведет на рынок четыре новых рублевых тарифных плана: "Семья", "Хочу сказать", "Клик" и "Город". Первый подобный тариф "Проще говоря" уже был представлен в апреле этого года, так что теперь общее количество рублевых планов равно пяти. Традиционно для российских сотовых компаний стоимость звонков и услуг на новых тарифных планах (ТП), а также само их количество, будет варьироваться в зависимости от региона России. Так, например, тариф "Город" не будет доступен в московском регионе. Немаловажно и то, что переход расчетов на национальную валюту состоится не только в России, но и в тех странах СНГ, где работает "Билайн". Компания планирует полностью перейти на новые ТП уже к концу лета, когда из продажи будут изъяты все существующие долларовые комплекты подключения. Однако тех, кто уже подключен к "Билайну", все эти изменения не коснутся - их будут продолжать обслуживать в долларовом эквиваленте. В целом же новые тарифы "Билайна" довольно интересны и четко сегментируют абонентов на четыре категории: любители говорить много (тариф "Хочу сказать"), любители общаться с семейством "Билайн" (тариф "Семья"), те, кто много пользуется Интернетом и WAP (тариф "Клик"), и те, кто часто звонит на городские телефоны (тариф "Город").

Все тарифные планы объединяют бесплатные входящие звонки. Стоимость любых исходящих звонков по тарифам "Хочу сказать" и "Клик" - 5,95 руб., по тарифу "Семья" внутрисетевой звонок оценивается на 50% дешевле. Для абонентов "Хочу сказать" предусмотрена 90-процентная ежедневная скидка на звонки после пяти минут разговора в день, но зато в "Клике" 10 Кб данных GPRS-WAP обойдется в 1,95 руб., а 1 Мб данных GPRS-Интернет - 4,95 руб. На тарифе "Город" предусмотрена единая цена на любой местный городской номер - 1,50 руб. за минуту. На всех тарифных планах действует поминутная тарификация, отсутствует абонентская плата, а в цены включен НДС.

Досье

В группу компаний "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"/ Beeline) входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане и недавно приобретенные операторы сотовой связи в Украине, Таджикистане и Узбекистане. Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на которой проживает около 232 млн человек. Географическое покрытие сети включает 78 регионов России (136,5 млн человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана. ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP.
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