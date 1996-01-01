Межрегиональная Приамурская ярмарка пройдет в октябре

Губернатор Хабаровского края подписал распоряжение о проведении в Хабаровске VIII Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарки - 2006.

Ярмарка откроется в начале октября и будет приурочена к таким событиям, как Дальневосточный международный экономический форум и 68-я годовщина со дня образования края, и должна способствовать продвижению передовых технологий, установлению связей между регионами.

В ней будут представлены лучшие предприятия и организации края, которые продемонстрируют свои достижения. Предполагается участие товаропроизводителей Московской, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Еврейской автономной областей, Приморского края, Корякского и Чукотского автономных округов, Республики Саха (Якутия).

Для подготовки и проведения ярмарки, оперативного решения возникающих вопросов создан организационный комитет.