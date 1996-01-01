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Музей для туристов и про туристов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке планируют создать музей туризма. С такой инициативой выступила краевая общественная организация "Ветераны туризма".

О планах по созданию музея "ЗР" сообщила председатель организации Ольга ВАСИНА, возглавляющая турагентство "Ольга". По ее словам, датой рождения туризма в нашей стране можно считать 15 марта 1895 г., когда было создано "Российское общество туризма". Оно занималось организацией экскурсий по России и за рубежом и вскоре так разрослось, что через несколько лет насчитывало уже более 100 представительств в различных городах, в том числе во Владивостоке.

Кстати, тогда было организовано т. н. "Кругосветное путешествие" по железной дороге для школьников - из Владивостока в европейскую часть России. Руководство железной дороги даже выделило ссуду для детей, чьим родителям оказалось не под силу оплатить весь тур. Да и морские путешествия в Японию для туристов-дальневосточников в начале XX в. уже не были редкостью. Но о том периоде сегодня известно очень мало.

А началом следующего этапа Ольга Васина называет 1960 г., когда было принято постановление об организации Приморского краевого туристско-экскурсионного управления, потом переименованного в Приморский краевой совет по туризму и экскурсиям. От тех пор сохранились всевозможные документы, фотографии, туристические буклеты, путевки и прочие артефакты вроде видавших виды рюкзаков или посуды с единым логотипом "Турист" для туристических баз и гостиниц по всему Советскому Союзу. Есть и сборник всесоюзных маршрутов, где представлен Приморский край. Одним словом, бурный всплеск и рост туристической отрасли в современных рыночных условиях произошел не на пустом месте.

Из неосуществленных проектов советского периода можно отметить постановление правительства о создании в Приморье зоны туризма для жителей Сибири и Дальнего Востока, принятое в начале 80-х. "Здесь, у нас должны были быть вторые Сочи, - рассказывает г-жа Васина. - По тем временам проект был грандиозным: вся территория Лазурного берега отдавалась под единую туристическую зону, планировалось строительство нескольких гостиниц (в общей сложности на 7000 мест), конного завода, создание бассейна для подводного плавания и пр." Но этим планам не суждено было сбыться - началась перестройка.

Место для будущего музея еще не определено, но сбор экспонатов идет уже вовсю. Музеи туризма есть в Турции, Швейцарии, Австрии и других европейских странах, а вот в России опыт пока минимальный. В Уфе несколько лет назад был создан музей при туристско-спортивном союзе, на Кавказе существует Музей туризма и альпинизма имени Владимира Высоцкого, но они все-таки ближе к спортивному туризму, а приморские энтузиасты хотят сделать акцент на так называемом плановом, или коммерческом, туризме.

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