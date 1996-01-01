"Добро пожаловать", или "Понаехали тут"

Поток китайских туристов в Приморье продолжает сокращаться. Похоже, что изменения в правилах выезда за границу, принятые китайскими властями, - причина далеко не единственная. Приморский край становится для наших соседей все менее привлекательным, и это не радует.

По данным краевого комитета по туризму, в 2005 г. Приморский край посетило 117,2 тыс. китайцев, что на 61 тыс. меньше, чем в 2004 г. Данные за первые четыре месяца 2006 г. выглядят еще более удручающими: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов из Поднебесной сократилось на 12 018 чел. и составило всего 7 130 чел.

"Большую роль здесь сыграли отмена разовых загранпаспортов для граждан Китая и запрет на посещение казино, - комментирует ситуацию Надежда КИТ, ведущий специалист комитета по туризму администрации Приморского края. - Начиная с прошлого года вместо разовых паспортов китайским туристам приходится оформлять постоянные, а это усложняет процедуру сбора документов и увеличивает срок подготовки загранпаспорта. Второй важный момент - это запрет на посещение казино за границей: китайские власти не только издали официальное постановление, но и устраивают проверки в приморских игорных заведениях".

Поговаривают, что запрет был установлен после того, как один из крупных государственных чиновников проиграл в казино огромную сумму денег. И если раньше китайские туристы, лишенные возможности удовлетворить свою страсть на родине, могли "оторваться" по полной, едва переехав границу, то теперь такой возможности у них нет.

Однако туристические компании, которые принимают иностранных туристов во Владивостоке, считают, что этими причинами спад не исчерпывается. По долгу службы руководители и менеджеры турфирм постоянно общаются как с туристами, так и с туроператорами из Поднебесной и на вопрос "почему?" получают массу ответов, малоприятных для жителей Приморья и его столицы.

Во-первых, китайцы жалуются на плохую работу пунктов пропуска через границу на российской территории: постоянные пробки, непредвиденные задержки, помещения для долгого ожидания никак не обустроены, а если прибавить кислые мины персонала, то уже здесь, на границе, мы получаем безрадостную картину.

А что дальше? Владивосток для китайцев - город достаточно дорогой, но с точки зрения туризма тут мало интересного.

"Китайские туристы, которым финансы позволяют это сделать, в нашем городе уже побывали, удовлетворили свое любопытство, но второй раз они к нам не поедут, - считает Ольга ВАСИНА, директор туристического агентства "Ольга". - Во Владивостоке нет таких туристических объектов, маршрутов и программ, которые привели бы сюда вторичный турпоток. Сегодня обеспеченных китайских туристов больше привлекают Москва, Санкт-Петербург, Байкал, ну а бедные не могут позволить себе даже Владивосток, хотя интерес к России у них есть".

Сотрудник Владивостокского бюро путешествий и экскурсий, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, какое впечатление произвела столица Приморья на группу состоятельных туристов из Южного Китая: "Обычный провинциальный город - ничего особенного здесь не увидишь, развлечений мало, даже деньги потратить не на что".

Кроме того, китайцы высказывают недовольство по поводу обслуживания в гостиницах, транспортировки по городу и других услуг для туристов. Однако в компании "Спутник" считают: в том, что у наших соседей складывается неблагоприятное впечатление о туристическом сервисе в Приморье, во многом виноваты турфирмы, которые демпингуют на рынке, - разумеется, и качество обслуживания при этом снижается. "Они готовы принять китайцев за копейки, не уважая себя и не думая о том, что тем самым они подрывают имидж Приморского края и России в целом", - сообщила менеджер "Спутника" на условиях анонимности.

От многих туристов можно услышать, что Владивосток - город грязный, неухоженный, на улицах много мусора, дышать нечем, найти общественный туалет - большая проблема. Здесь уж точно комментарии излишни.

О действиях сотрудников правоохранительных органов все наши собеседники говорили только анонимно, что вполне объяснимо. Ведь впечатления у туристов нерадостные: к китайцам во Владивостоке относятся, мягко говоря, нелояльно, часто останавливают на улицах, проверяют документы, придираются чуть ли не к каждой запятой, были случаи, когда китайских туристов без оснований доставляли в КПЗ или вымогали деньги. Об этом говорит не только принимающая сторона - массу подобных историй можно прочитать и в китайских газетах. Пишут они и о том, что криминальная обстановка во Владивостоке оставляет желать лучшего и в целях безопасности не советуют выходить на улицу в одиночку, особенно в темное время суток, а ценные вещи рекомендуется спрятать подальше от посторонних глаз.

Одним словом, китайских туристов встречают в Приморье не слишком гостеприимно, так стоит ли удивляться, что они к нам не едут?