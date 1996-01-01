Еще недавно считалось, что сильнее всего строительство нового жилья во Владивостоке сдерживает нехватка денег. Теперь на первый план вышел земельный вопрос. Инвесторы и строители ведут непрерывный поиск удобных стройплощадок, штурмуют бюрократические бастионы. И что в этой ситуации им предлагается?

На вопросы "ЗР" ответил первый заместитель главы администрации г. Владивостока Николай КОРОЛЕВ.

- Есть мнение, что в городе нет места, чтобы строить новое жилье. Можно ли с этим согласиться?

- Нет, нельзя. Если только в отношении центра города. Здесь наши строители и архитекторы в последние 10 лет пытались особенно активно заниматься точечной застройкой. А возможности оказались небезграничны. В первую очередь по причине того, что инженерная инфраструктура в этой части города по нагрузке приближается к 100%. Плюс недовольство жителей близлежащих домов тем, что идет уплотнение, и они лишаются детских площадок, сквериков и пр. С этой точки зрения в центре города площадок для нового строительства все меньше и меньше. В то же время, я считаю, что у нас еще недоосвоен Эгершельд, там еще можно что-то строить.

В центре города сегодня много частного сектора, внешний вид которого уже не соответствует современным требованиям. И надо бы переходить к его застройке многоэтажными домами по новым технологиям, с расселением проживающих здесь. Это усложняет и увеличивает себестоимость строительства, но такие участки еще есть, и они очень удобны для точечной застройки, преимущественно элитной. Если же говорить о доступном и массовом жилье, то нужно строить новые микрорайоны.

Так, например, есть у нас незавершенный с советских времен микрорайон вблизи площади Окатовая. Там имеется вся инженерная инфраструктура. Это прекрасное место с видом на море и остров Русский, и здесь довольно много места, чтобы строить. Существует проект комплексной застройки района Зеленый Угол, где можно возвести минимум 700 тыс. кв. метров жилья. Инженерная инфраструктура под него тоже подготовлена. Часть земель в этом районе - у военного ведомства, часть - муниципальные.

Сейчас мы готовимся совместно реализовывать этот проект. В первую очередь участки будем предлагать застройщикам и инвесторам из Владивостока, а строительство планируется вести силами строительной компании Тихоокеанского флота. Есть также разработка микрорайона "Снеговая падь" на Второй Речке. Этот проект предусматривает жилищное строительство за заводом "Дальприбор" около 1 млн кв. метров. Под комплексную жилую застройку можно также рассматривать территорию в районе реки Песчанки, на границе с Артемом. Там есть порядка 80 га земли, которые могут быть использованы как под многоэтажную, так и малоэтажную застройку. Всего по городу можно крупно застроить еще порядка 135 гектаров.

- И сколько жилья еще можно построить во Владивостоке?

- Без каких-либо проблем - около 500 тыс. кв. метров. Отмечу, что сейчас ежегодно у нас в городе сдается более 40 тыс. кв. метров индивидуального жилья. И это пока без какой-либо серьезной поддержки строительства. Но поддерживать и развивать его мы все же должны. Для этого нам необходимы земельные участки, которые по своему статусу позволяли бы заниматься малоэтажной застройкой. Впредь это направление должно активно развиваться. У нас существуют такие проекты. Например, ЗАО "Косандра" комплексно строит малоэтажное жилье на 40 га специально выделенной для этого территории в очень перспективном районе города. И это жилье доступно среднему классу.

- Некоторые застройщики отмечают, что городская администрация до сих пор не проводит конкурсы по земельным участкам, предназначенным под строительство жилья, и площадки раздаются кулуарно...

- Земельные участки после 1 октября 2005 г. должны выделяться только через аукционы. Но дело в том, что часть заявок поступила до этой даты, и по ним уже была начата подготовка документов. В связи с этим какой-то период времени потребность в земельных участках под строительство жилья удовлетворялась исключительно за счет ранее принятых решений и поданных заявок. Сейчас ситуация изменилась, и поступают новые заявки. Под них в настоящее время готовится ряд участков для строительство жилья, которые будут выставлены на земельные аукционы. Всего в этом году мы планируем продать около 50 га земли.

Продажа с аукциона - довольно сложная процедура. Мы должны реализовывать участки с подготовленными техническими условиями, разработанной документацией. Фактически это то, чем застройщики раньше занимались сами, проходя через ряд согласований, структур и т.д. Сейчас все это администрация берет на себя.

- Ранее у города был хороший инструмент для подготовки нового строительства и его ведения: муниципальная фирма "Владстройзаказчик". А кто теперь будет этим заниматься?

- Подготовкой земельных участков к аукционам сейчас занимается МУП "Городские земли". А под функции, которые ранее выполнял "Владстройзаказчик", создано предприятие "Управление капитального строительства и инвестиций" Оно будет заниматься созданием инженерной инфраструктуры на земельных участках. Проводить аукционы мы будем ежемесячно, начиная с августа.

- Будет ли рынок земли под новое строительство во Владивостоке каким-либо образом регулироваться?

- Нет, он и не должен регулироваться. Есть жесткое требование законодательства - предоставление земель муниципальными образованиями под жилищное строительство только через аукционы. Таким образом этот рынок и будет создаваться. В какой-то степени он у нас уже есть. В основном теневой. Легален он только в той части, где граждане в свое время приобретали участки под индивидуальное жилищное строительство или приватизировали их под своими частными домами. Наша задача - чтобы этот рынок был максимально легален, прозрачен и ясен. Тогда появится настоящая рыночная стоимость земли.

Кроме того, я уверен, что этот рынок будет формироваться и за счет выкупа предприятиями и организациями земельных участков под находящимися в их собственности зданиями. Они будут оптимизировать свое землепользование - продавать или отказываться от тех из них, которые используются недостаточно эффективно. В результате появится вторичный рынок земли. Но строительство на этих землях будет регулироваться уже нашим местным законодательством.

- А какой размер "откатов" утвержден на выкупаемые у города участки под строительство жилья и сколь серьезные будут выдаваться новые дополнительные техусловия - сверх того, что застройщик обязан делать до "первого колодца"?

- Сверх цены аукциона земля нисколько не будет стоить. Но у нас существуют нормативные акты, по которым для развития социальной инфраструктуры, для расселения из ветхого и аварийного жилья, для обустройства жилищно-коммунальных служб от вводимого в эксплуатацию жилья застройщики обязаны передавать городу от 2% до 15% жилья либо иных площадей. Это должно использоваться для поддержания общей инфраструктуры Владивостока. Каждый земельный участок для аукциона будет оцениваться независимым оценщиком. А победит тот, кто заплатит больше других.

- Хорошо. Город получит от победителей деньги - и куда они пойдут?

- Пока что они не являются целевыми и будут поступать в доходную часть бюджета. В разработке бюджета на следующий год они будут учитываться в зависимости от необходимости расходования. При понимании того, сколько денег мы сможем получать от продажи земли под строительство, мы должны лучше готовить земельные участки к продаже, чтобы они стоили дороже. Конечно, мы будем вкладывать деньги в городскую инфраструктуру. И в первую очередь - в строительство социальных объектов.