Проблемы для ипотеки

Отмена обязательного страхования жизни и здоровья, а также рисков, связанных с жильем и имуществом, для заемщиков по ипотеке приведет к тому, что ипотечные операторы уменьшат сроки кредитования и максимальный возраст заемщиков, - сообщает ROKF.RU со ссылкой на директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Александра КОМАРОВА.

Напомним, законопроект, предполагающий такие изменения, был одобрен Правительством России и внесен в Государственную Думу.

По мнению Александра Комарова, полностью отменять страхование заемщиков не нужно. Более разумно было бы снизить тарифы на страхование, договорившись с участниками страхового рынка. Это действительно уменьшило бы расходы клиентов и сделало бы ипотеку более доступной, в то же время не увеличивая банковские риски.