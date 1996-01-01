"Под ноль" - и сбрызнуть!

На рынке парикмахерских услуг дефицита не наблюдается, но интерес к этому бизнесу не ослабевает. Сегодня в краевом центре работает 315 парикмахерских, причем за прошлый год их число выросло на 33. Как же развивается эта отрасль и что определяет успех предприятия на рынке?

Градация, которой нет

Три сотни - это немало, и, конечно же, набор и качество услуг везде разные, но провести какую-то внятную классификацию на данный момент не представляется возможным.

"Раньше существовала обязательная сертификация и, чтобы назвать себя салоном, нужно было выполнить определенные требования, - рассказывает Ирина САВЧЕНКО, заведующая сектором бытового обслуживания городского управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания. - А сейчас каждая парикмахерская вправе называть себя как угодно. Сертификация стала добровольной процедурой, и парикмахерские не спешат ее проходить".

Когда корреспондент "ЗР" опросила владельцев и директоров предприятий, работающих в этой сфере, выяснилось, что разницу между салоном и парикмахерской они понимают примерно одинаково: салон предполагает широкий спектр услуг, высокое качество обслуживания и комфортные условия для клиента. Только вот четкие критерии нигде не прописаны. А Татьяна ПАВЛИКОВА, владелица салона красоты "Миссис Иппи", считает, что нужно выделять 3 категории - парикмахерская, салон эконом-класса и салон VIP-класса.

Где есть ясность - так это в вопросе о формах собственности. Подавляющее большинство парикмахерских во Владивостоке имеют частных владельцев, муниципальных предприятий всего 2, но и их ожидает приватизация.

"Финансовое положение у нас тяжелое, и это сказалось на зарплате, поэтому многие хорошие мастера ушли в другие парикмахерские, да и новое оборудование нам купить не на что, - сетует Людмила ЮРЬЕВА, заместитель директора по производству МУП "Универбыт". - Пока работаем с тем, что есть, а вскоре наши помещения будут выставлены на аукцион, поскольку все муниципальные предприятия по закону должны быть приватизированы до 2008 г. Что будет дальше - зависит от нового собственника".

Результат плюс ощущения

Со стороны может показаться, что делать бизнес на парикмахерских услугах проще простого, но в реальности, чтобы добиться успеха, нужно проработать множество деталей: месторасположение, наличие парковки, набор услуг, режим работы, уровень цен, применяемые красители и косметические препараты и, конечно, кадровую политику и квалификацию мастеров. Парикмахеру, как и любому другому специалисту, который работает в fashion-индустрии, надо постоянно "держать руку на пульсе": отслеживать модные тенденции, осваивать новые прически и стрижки, использовать современные технологии, ориентироваться во всем многообразии препаратов, которые существуют на рынке.

Евгения БЫКОВА, директор салона красоты "Аксу", одним из важнейших факторов успеха считает формирование коллектива: салон должен работать как слаженный механизм, как единое целое, а не каждый сам за себя, и клиент обязательно это почувствует.

"Если рассуждать с позиции клиента, можно выделить две основные составляющии, от которых зависит, захочет он к вам вернуться или будет искать другой салон, - говорит Татьяна Павликова. - Во-первых, это мастерство парикмахера и полученный результат, во-вторых, ощущение или "послевкусие", которое остается у клиента после посещения салона. Здесь важно все: как разговаривали с ним по телефону, как встретил администратор, предложил ли чашечку кофе, как клиенту помыли голову, удобным ли было кресло и т. д. Бывает, что квалифицированный мастер увольняется из парикмахерской и решает открыть собственный бизнес, но упускает из виду вторую составляющую и - терпит неудачу, ведь вокруг хорошего мастера нужно выстроить надежную оргструктуру".

Ищите "фишку"!

"Рынок парикмахерских услуг в нашем городе достаточно насыщен, поэтому очень важно найти свою "фишку", изюминку, которая будет отличать ваш салон от других, - считает Евгения Быкова. - Это может быть какой-то вид услуг или косметическая линия, или профессиональная школа, или узкая специализация. Главное - сделать это в нужном месте и в нужное время".

Во Владивостоке сегодня можно встретить такие специализированные предприятия, как, например, мужская парикмахерская или ногтевая студия. А изюминку своего салона Евгения Быкова определяет так: широкий спектр услуг для всей семьи.

"Например, мы можем постричь ребенка, даже самого маленького, - поясняет Наталья ГРИЦАЕНКО, администратор "Аксу". - За это берется даже не каждая парикмахерская, а уж тем более салон, ведь дети часто капризничают, их трудно удержать на месте. Если же мама пришла с малышом, но стричь его не нужно, мы займем его игрушками или раскрасками. Даже интерьер салона мы постарались оформить так, чтобы создать домашнюю обстановку".

Парикмахерская "Вольдемар" работает только для мужчин, но исполнительный директор Татьяна КУРАГИНА говорит, что недостатка в клиентах предприятие не испытывает: "Мастеров у нас много, и очередей практически не бывает: всегда кто-то свободен или вот-вот освободится. Клиентам это нравится - они могут прийти к нам в любой день, без предварительной записи. Есть и еще один момент: во многих парикмахерских сегодня работают универсалы, а у нас все мастера - мужские, отсюда и качество исполнения стрижки".

В самом деле, парикмахеров-универсалов сегодня гораздо больше, и причина ясна - чтобы не сидеть без работы, лучше быть мастером "на все руки". Да и самому предприятию проще работать, когда клиента можно направить к любому свободному мастеру, ведь большинство парикмахерских обслуживают и мужчин, и женщин. Но специализация влияет на уровень обслуживания - с этим не поспоришь, и каждый салон решает этот вопрос по-своему. Например, в "Аксу" есть и женские, и мужские мастера, и есть парикмахеры-универсалы. "Если клиент пришел без записи, а специализированный мастер занят, тогда за работу берется универсал", - объясняет Евгения Быкова.

Что же касается уровня развития парикмахерского искусства во Владивостоке, то известные российские стилисты, которые недавно посетили наш город в рамках фестиваля "Золотые ножницы", в один голос говорили, что здесь много "продвинутых" мастеров, которые работают в русле мировых тенденций в fashion-индустрии, используют передовые технологии и творчески подходят к своей работе. Да и клиенты не промах: московские мастера были удивлены, что во Владивостоке, в отличие от многих других российских городов, не только женщины, но и мужчины следят за модой и любят экспериментировать со своей внешностью. Руководители владивостокских парикмахерских с этим согласны и говорят, что порой мастера даже учатся чему-то у своих клиентов.