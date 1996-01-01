У русских появился вкус... к сигарам

Интерес к сигарам, по утверждению знатоков, во Владивостоке проснулся года три назад. Ценители особенно уважают кубинские, с чуть меньшим пиететом относятся к сигарам из Бразилии, Никарагуа, Доминиканской республики, Гондураса.

По сведениям Вилли АЛЬВЕРО, генерального представителя кубинской сигарной корпорации Habanos S.A, в России за год было продано около пяти миллионов штук сигар. Сигарный босс ждет увеличения этой цифры вдвое: "У русских появился вкус".

Кто и почему курит сигары во Владивостоке, "ЗР" рассказал Дмитрий КАФАНОВ, владелец компании "Остров Свободы", поставляющей кубинские сигары от корпорации Habanos S.A.

История вопроса

После Октябрьской революции сигары в молодой стране Советов стали символизировать буржуазность и на десятилетия вышли из моды. Вновь вспомнить об этом увлечении заставила Кубинская революция. В 1962 году в Москве при поддержке посольства Кубы открылся сигарный магазин "Гавана". В это время большинство посетителей сигары из братской страны воспринимали как нечто неоправданно дорогое. Особого стиля и шика в курении не было.

Все изменили 90-е, когда сигары стали у многих ассоциироваться с Америкой 30-40 гг., джазом, Голливудом, гангстерами. Регулярные поставки в Россию возобновились в 1993- 1994 гг., и в последнее время стала заметна тенденция: люди с высоким достатком переходят с элитных сигарет на сигары.

"На мой взгляд, существует два типа курильщиков, - говорит Дмитрий, - первые - закуривают на людях, тем самым демонстрируя, что могут это себе позволить. Они предпочитают марку "Коиба" или другую столь же известную, чье название говорит само за себя. Таким образом, курильщик сигары подчеркивает свою индивидуальность. Вторая категория ценителей наслаждается сигарой в одиночестве.

Думаю, в России не слишком распространено курение сигар потому, что люди привыкли быть похожими на других. Когда ты где-то в публичном месте закуриваешь сигару, то, подчеркивая свою индивидуальность, тем самым резко противопоставляешь себя другим. Даже для гламурной части Владивостока это не обычно. А если раскурить сигару, например, в Дальнегорске, то о тебе будут говорить еще полгода. Зачастую курящие на людях не обращают особого внимания на нюансы и оттенки вкуса. Для них сигара - это часть имиджа".

Кубинский дзен

Любящие покурить в одиночестве желают получить нечто большее, нежели ощущение принадлежности к классу состоятельных граждан. Такие люди часто говорят, что курение сигар дает им возможность уловить "вкус свободы".

"Сигары дают ощущение внутренней свободы, - рассказывает мой собеседник, - ведь истинный вкус кубинской сигары может почувствовать только внутренне свободный человек. Сигара хорошо помогает от стресса: сидишь в шезлонге на берегу моря и смотришь, как солнце опускается в него... И в этот момент тебя вообще уже ничего не волнует. Просто смотришь на море и куришь".

Настоящих ценителей немного - людям пока все равно, что курить. Они плохо разбираются в марках и тем самым порождают возможность провоза контрафактного товара. По экспертным оценкам, из пяти миллионов ввозимых в Россию за год сигар около 725 тысяч поддельные. Особенно охотно подделываются такие известные марки, как "Коиба", "Монте-Кристо", "Ромео и Джульетта", "Партагас".

Для того чтобы составить более точную картину, достаточно привести такой факт: в Москве была проведена масштабная операция по борьбе с контрафактным товаром, в результате изъяли 400 тысяч контрафактных сигар. Многие из них оказались вредными для здоровья. Самый безобидный вариант подделки для непосвященных - сигары, сделанные на настоящих кубинских фабриках и реализованные в обход администрации. Иногда сигары делаются на Кубе, но в кустарных условиях. Самый худший вариант подделки - сигара, изготовленная в Китае или Турции.

Сигарные вечеринки

Какими только мифами не окружено курение сигар в чисто мужской компании. Один из них - сигары скручиваются на обнаженных бедрах прекрасных мулаток. Своим рождением он обязан условиям труда на табачных фабриках стран-производителей. На определенной технологической стадии табачные листья сортируются на коленях. На фабрике жарко, работают одни женщины (конечно, нергитянки), бедра их вполне могут быть обнаженными.

Самое популярное заведение Владивостока, где проводятся сигарные вечеринки, "Мятный трюфель". По четвергам на fashion party гости могут приобщиться к сигарной культуре, действуют 50%-ные скидки на сигары и виски. Попытки закрепить идею сигарных вечеринок предпринимались и другими заведениями, ресторанами и ночными клубами. Но пока новинка не прижилась. В городе не много мужчин, способных провести вечер в чисто мужской компании под "сигарные" разговоры.

Курение сигар - дорогое удовольствие: в месяц из семейного бюджета на сигары может уходить как минимум $300. Одна сигара премиум-класса может стоить от 400 до 1500 рублей. А цены на редкие экземпляры доходят и до нескольких сот долларов за штуку. Кроме самих сигар курильщику приходится тратиться на различные аксессуары, такие как хумидоры (специальные ножницы), зажигалки. Но для истинных ценителей стоимость такого удовольствия не имеет значения. Как сказал один из убежденных курильщиков: "Я стал смотреть на мир по-философски, по-дзенски. Просто смотришь на дым, как он сворачивается в кольца, денег на кольца не жаль".