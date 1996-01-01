Поставь сигнализацию и спи спокойно

Одним из наиболее распространенных способов защиты жилья, не считая стальных дверей и злых бобиков, является постановка квартир и домов на сигнализацию. Сегодня услугу охраны предоставляют как частные, так и государственные предприятия. Однако прежде чем специалисты приступят к монтажу системы безопасности, хозяину жилья придется выполнить ряд непростых условий, без которых ни одна компания за охрану не возьмется.

"Прежде чем заключить договор на установку системы безопасности в квартире, ее владельцу или квартиросъемщику нужно будет обратиться в районный отдел вневедомственной охраны по месту нахождения квартиры и заполнить стандартный бланк на установку системы безопасности, - рассказывает главный инженер филиала ФГУП "Охрана" по Приморскому краю в г. Владивостоке Анатолий ВЕРХОГЛЯДОВ. - На этом этапе клиенту объяснят, каким требованиям должна соответствовать его квартира для того, чтобы ее взяли под охрану. То есть сколько у должно стоять дверей, из чего они должны быть изготовлены, сколько нужно замков. Это касается также окон, балконных дверей и лоджий.

Если квартира не отвечает необходимым требованиям, клиенту придется довести ее до соответствия. В противном случае охранное предприятие не возьмет под охрану такой объект. После составления сметы сотрудники милиции и "Охраны" едут на объект, чтобы понять, как лучше в квартире установить систему. Только после этого заключается договор и оговариваются условия оплаты".

Чаще всего система сигнализации подключается к телефонной линии. В этом случае клиенту нужно будет уплатить ОАО "Дальсвязь" небольшую сумму за подключение к установленной на АТС системе. Есть альтернатива телефонным линиям - радиоканал, который активно используется при охране коттеджей. Сигнал от охраняемого объекта до приемной станции находится под постоянным контролем. Если по какой-то причине сигнал пропадет, это расценивается как попытка проникновения и на объект сразу выезжает группа реагирования.

- Системой безопасности оборудуется вся квартира, - разъясняет Анатолий Владимирович, - в каждой комнате ставится извещатель, реагирующий на движение, запах дыма и звук разбитого стекла. Кроме того, по желанию клиента в квартире может быть установлена кнопка экстренного вызова милиции в случае разбойного нападения или какой-то конфликтной ситуации.

- Практика показывает, что тревожные кнопки срабатывают и в случае семейной драки, и если у соседей громко ночью играет музыка, и даже если этажом выше прорвало трубу, а хозяев нет дома, - говорит руководитель пресс-службы Управления вневедомственной охраны УВД Приморского края Нина ЕГОРОВА. - На сигнал "Тревога" сразу же выезжает вооруженный наряд, и это не считается ложным вызовом.

Кроме договора на установку охраны, которая обойдется владельцу, например, 1-комнатной квартиры, от 15 до 19 тыс. руб., нужно будет заключить договор на обслуживание системы безопасности. Ежемесячная плата за обслуживание - от 300 до 450 руб. в месяц. Теперь можно будет спать спокойно, но помнить о том, что необходимо по приходу домой отключать сигнализацию. Иначе может случиться, как с одним моим знакомым, которого задержали милиционеры за проникновение в собственную квартиру: парень вошел в квартиру и забыл нажать нужную кнопку. Приехал наряд, при этом его собака, решив, видимо, подыграть милиционерам, так отчаянно лаяла на хозяина, что его чудом не увезли в наручниках в дежурную часть. Благо соседи, подтвердили, "кто в доме хозяин". Потом бедолаге пришлось выплачивать штраф за ложный вызов.

Как укрепить квартиру

1. В квартире должно быть две входных двери - одна из них металлическая, которую нельзя выбить или открыть ломом, топором или отверткой. В двери должно быть два замка сейфового типа повышенной секретности с задвижкой и желательно с противовзломной анкерной системой. Коробка металлической двери должна быть по периметру приварена к прочно заделанным в стену металлическим штырям, расстояние между которыми не более 700 мм. Дверь должна открываться наружу и быть оборудована глазком.

2. Деревянную входную дверь нужно хорошо подогнать под коробку. Она должна быть полнотелой, толщиной не менее 40 мм. Прочность двери может быть увеличена за счет предохранительных накладок, уголковой замковой планки, массивных дверных петель, усиления дверного полотна. Дверь должна быть оборудована, как минимум, двумя разнотипными замками повышенной секретности, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. При этом один из замков должен открываться изнутри только при помощи ключа.

3. Балконная дверь или дверь лоджии, так же как окна, фрамуги и форточки, должны быть исправны и иметь надежные запирающие устройства. Для защиты остекления двери может быть использована съемная решетка, изготовленная из стальных прутьев, обязательно запирающаяся на замок. Вместо решетки допускается использовать специальную защитную пленку. Стекла окон должны быть надежно закреплены в пазах. Для усиления защиты рекомендуется использовать стекло с повышенной степенью защиты: утолщенное отожженное, армированное, закаленное и термически упрочненное, триплекс.