Деньги из воздуха

На рынке Хабаровска представлены кондиционеры более чем 10 марок, однако платить за качество потребители пока не готовы. А ведь ежедневно около 5 тыс. человек на планете умирает от плохого качества внутреннего воздуха (из доклада П. Оле ФАНГЕРА на Международной конференции по архитектуре и качеству окружающей среды, Тяньжань, КНР, 13 мая 2004 года).

На современном строительном рынке с широчайшим ассортиментом инженерного оборудования и строительных конструкций "качества воздуха" в продаже нет. А потребители, даже те, кто готов платить достаточно большие суммы за хорошую и полезную еду или вина в ресторане, не затрудняют себя изучением характеристик "улучшителей" жизни, которые они покупают. Таким образом, мы имеем то, что имеем: в зданиях с естественным воздухообменом появляются высокогерметичные пластиковые окна и сплит-системы, принимаемые обывателями за системы кондиционирования.

Досье Кондиционеры системы "сплит" - это раздельные два или несколько блоков. Внешний блок крепится на улице. Внутренние блоки делятся на несколько разновидностей (настенный, напольно-потолочный, напольный, потолочный, кассетный, канальный). Блоки соединяются между собой медными трубками, по которым проходит газ (фреон). К одному внешнему блоку можно подключить несколько внутренних, если в одном помещении много комнат. Такая система называется "мульти сплит-система".

Зачастую функции сплит-систем сводятся к охлаждению/нагреванию воздуха без вентиляции, увлажнения, очистки и подмеса свежего воздуха, что является основными требованиями для кондиционеров на Западе. И такие кондиционеры становятся идеальным местом для жизни и размножения бактерий и вирусов - оптимальная влажность и температура способствует их быстрому развитию. Причем при включении таких систем после длительного периода простоя вместе с воздухом и пылью в помещение выбрасывается огромная масса бактерий, что может стать причиной массового заражения людей.

В Хабаровском отделении Роспотребнадзора корреспонденту "ЗР" объяснили, что на сегодняшний день никаких санитарных норм относительно кондиционеров нет, а все вопросы по этому поводу следует адресовать собственно Министерству здравоохранения РФ. "В лучшем случае на отдельный кондиционер дается санитарное заключение, в котором упор делается на уровень шума или потребляемую мощность. Что же касается чистоты воздуха, то тут никаких критериев до сих пор не выработано", - говорит начальник Хабаровского отделения Роспотребнадзора Елена ДЕРЕВЕЦ.

Летом - на 60% больше

Сегодня в Хабаровске системы кондиционирования предлагают как сетевые магазины бытовой техники ("Контур", "Народная компания"), так и профильные компании: "Климат-сервис", "Глобал Комфорт" и "МДВ". Кроме них, каждый год в регионе появляются фирмы-"однодневки", обычно выходящие на рынок в сезонный пик продаж, т. е. летом. Как говорят специалисты "Климат-сервиса", в летние месяцы продажи кондиционеров вырастают в среднем на 60-70% по сравнению с зимним сезоном. При этом на кондиционеры приходится до 90% всего продаваемого товара.

"Ситуацию с такими "однодневными" фирмами конкуренцией назвать, конечно, сложно, - отмечает менеджер фирмы "Глобал-комфорт" Светлана ИЛЬЧУК. - Они дают рекламу, в которой перечисляют ассортимент, предложить который не могут; продают кондиционеры, потом исчезают с рынка и не могут обеспечить своим клиентам сервисное обслуживание".

Досье МДВ - официальный дилер фирмы Daikin ведет оптовую торговлю кондиционерами через своих дилеров. "Глобал-комфорт" - официальный авторизованный дилер фирмы Panasonic - и "Климат-сервис", активно сотрудничающий с китайскими поставщиками, торгуют сами.

И "Глобал-комфорт", и "Климат-сервис" существуют в Хабаровске около 10 лет и за это время вышли в лидеры по обороту. Высокий уровень сервиса, большой выбор марок (ассортиментная линейка насчитывает более 10 наименований) и моделей кондиционеров, статус официальных и авторизованных дилеров компаний-производителей обеспечил им доминирующее положение на рынке. Стоит также отметить, что эти компании работают преимущественно с юридическими лицами. Те же, кто покупает кондиционер для дома, зачастую делают это в сетевых магазинах. "Люди не готовы платить деньги за здоровье и покупать достаточно дорогие системы очистки воздуха, - говорят эксперты. - Либо, что еще хуже, просто не знают о существовании таких систем".

Самые популярные - системы "сплит"

Наверное, именно поэтому безусловными лидерами по продажам в Хабаровске являются кондиционеры системы "сплит". Причем соотношение сплит-систем и остальных моделей (оконных, промышленных, напольных и т. д.), по словам специалистов, составляет 70 к 30. И тенденции к изменению этой пропорции нет. "Во-первых, сплит-системы достаточно просты и удобны в обслуживании. Во-вторых, играет свою роль и эстетическая сторона вопроса - выбор таких кондиционеров намного выше и каждый может подобрать систему по своему вкусу - разноцветную, зеркальную и т. д.". Популярность сплит-систем связана и с широким распространением пластиковых окон - вмонтировать другой кондиционер в такие окна практически нереально. В то же время из 10 кондиционеров, представленных в сети магазинов "Контур" и сети "НК" (см. таблицу), только три имеют фильтры тонкой очистки воздуха.

Досье Канальные кондиционеры Carrier (производство США), предлагаемые фирмой "Глобал-комфорт", способны не только охлаждать, нагревать, осушать и очищать циркулирующий в помещении воздух, но и подмешивать к нему атмосферный воздух с улицы в количестве до 30% от общего объема проходящего через кондиционер воздуха. Они выгодно сочетают свойства бытовых и промышленных кондиционеров со свойствами систем вентиляции и не заметны в интерьере, т. к. размещаются за подвесным потолком. Цена на эти кондиционеры варьируется в зависимости от температурного режима на улице (до -28 градусов) и составляет от 2370 до 5625 у.е.

В Хабаровске предлагают сплит-системы таких фирм, как Panasonic, Daikin, Toshiba, Medea, Samsung, Sharp, LG, General Climate, General Electric и другие. Лидером продаж уже несколько лет являются кондиционеры LG (как и по всей России), имеющие, со слов продавцов, оптимальное соотношение цены и качества. Среди дорогих систем лучше всего продаются кондиционеры фирмы Daikin. Чуть дороже, чем LG, стоят кондиционеры фирмы Sharp. Китайские марки Chiga, Ballu и Medea хотя и пользуются некоторым спросом, продвигаются с трудом. "До сих пор действует предубеждение против всего, что made in China", - говорят сотрудники "Климат-сервиса". - Хотя это заводские марки, люди предпочитают покупать раскрученные корейские и японские кондиционеры. Несмотря на то что тот же Panasonic уже давно собирают в Китае".

Кондиционеры российской сборки под маркой "Евго", по словам сотрудников различных сервисных центров, вызвали у них нарекания. "Стоят они относительно недорого, чем обеспечивают себе продажи, но вот надежность товара оставляет желать лучшего. Чтобы не возиться с гарантийным и послегарантийным обслуживанием этих кондиционеров, мы посчитали целесообразным отказаться от них вовсе", - признались нам в "Глобал-комфорт" и "Климат-сервис". Низкий уровень сервисного обслуживания кондиционеров в сетевых магазинах бытовой техники - это тоже проблема. "В сервисных центрах "НК" и "Контура" большие очереди, нередко там не хватает комплектующих, поэтому многие обращаются к нам", - рассказали корреспонденту "ЗР" в компании "Климат-сервис".

В основном гарантия на кондиционеры дается на один год, на кондиционеры Daikin - на три года. Основная же причина поломки кондиционеров - их неправильная эксплуатация. Мало кто чистит сплит-системы два раза в месяц, как того требует инструкция. "Это нужно делать обязательно, ведь если система забивается, то простой чисткой уже не обойтись - приходится систему демонтировать, везти ее к нам в сервисный центр, а это уже совсем другие расходы", - пояснили в "Климат-сервисе". Другой распространенной причиной поломки оборудования специалисты называют выставление неправильной мощности, причем это касается в основном промышленных кондиционеров.